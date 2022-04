Irma Testa chi è, età, altezza, peso, fidanzata, padre, madre, Instagram, coming out, vita privata (Foto Ansa)

Irma Testa chi è, età, altezza, peso, fidanzata, padre, madre, Instagram, coming out, vita privata. Molti la ricorderanno alle Olimpiadi di Tokyo, dove la pugile campana vinse la medaglia di bronzo. Andiamo però a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, maestro, la biografia di Irma Testa

Irma Testa è nata il 28 dicembre 1997 a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Allo stato attuale ha dunque 24 anni. E’ del segno zodiacale del Capricorno. E’ alta 174 centimetri per un peso forma (da competizione) di 57 chilogrammi.

Inizia a frequentare la palestra e ad allenarsi all’età di 12 anni, mostrando subito propensione per il pugilato. Scoperta dal maestro Lucio Zurlo della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata, inizia a gareggiare all’età di 14 anni.

Il 5 giugno 2015 si arruola nella Polizia di Stato ed entra a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro.

Nel 2018 è protagonista del docufilm Butterfly, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman e presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma nella sezione “Alice nella Città”, che narra l’ascesa dell’atleta fino al raggiungimento della qualificazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e tutte le vicissitudini personali vissute dopo la sconfitta nel torneo olimpico.

Coming out, fidanzata, padre, madre, Instagram, la vita privata di Irma Testa

Nel dicembre 2021 Irma Testa ha fatto coming out, rendendo pubblica la propria omosessualità. Ha però anche aggiunto che in famiglia lo sapevano già, a partire dalla madre con la quale è cresciuta. Della fidanzata di Irma Testa non sappiamo niente.

Negli ultimi tempi Irma Testa ha recuperato il rapporto con suo padre, dopo la lunga assenza durante l’infanzia, tanto da raccontare a Silvia Toffanin a Verissimo: “Ora se mi chiama al telefono rispondo, per anni non l’ho mai fatto. Ho messo da parte la rabbia, non ho dimenticato, ma cerco di accontentarlo e di aggrapparmi ai ricordi belli che ho avuto con lui”.

Irma Testa ha anche un account ufficiale molto seguito su Instagram.