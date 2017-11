BERGAMO – Contro l’Atalanta, il Benevento ha perso la sua quattordicesima partita consecutiva in Serie A ed è rimasto a zero punti ma nonostante questo i suoi tifosi non si sono dati per vinti e ha intonato cori per tutta la durata dell’incontro.

I tifosi hanno incitato i calciatori del Benevento ma anche ironizzato sul loro record negativo di sconfitte con il seguente coro:

“E tanto già lo so che l’anno prossimo gioco di sabato…”.

Solitamente è un coro che viene utilizzato per festeggiare dalle squadre promosse in Serie B dalla Serie C ma in questo caso fa riferimento al fatto che il Benevento sembra destinato alla retrocessione in Serie B, campionato che si gioca il sabato.

Ecco il video.