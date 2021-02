Isaac Drogba alla Folgore Caratese. Ha debuttato da professionista nella serie D italiana il figlio del grande Didier Drogba.

Ieri esordio a dieci minuti dalla fine contro il Saluzzo. Vincente: la squadra di Carate Brianza era già sul 4 a 1 quando è entrato il 20enne dal nome pesante.

Isaac Drogba alla Folgore Caratese: debutto nella serie Ditaliana

Il ragazzo ha firmato poche settimane fa. Veniva dalla serie B francese, da quel Guincamp dove era esploso Didier Drogba. Un paio di anni di contratto prima del salto in Italia.

Isaac Drogba è passato anche dall’Academy del Chelsea, altra tappa fondamentale della carriera del papà, che a Londra ha vinto una Champions League trascinando i Blues.

Fioccano i commenti londinesi degli amici di Drogba, una compagnia di ex campioni niente male. Frank Lampard e John Terry su tutti, ci informa The Sun. Frank (uomo-simbolo ma scaricato da allenatore da Abramovich) sui social quasi non riconosceva il piccolo Isaac, oggi ventenne: “Mi ricordo Isaac come un piccolo, educato bambino. Ora è un uomo”.

Stesso tenore per il ricordo di John Terry: “Ragazzi non posso credere quanto s’è fatto grande”. Il giocatorino in erba dovrà farsi le ossa, e in serie D non guardano tanto per il sottile, o ai cognomi importanti.

O alle mascotte. Isaac è cresciuto.