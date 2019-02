MADRID – L’ennesimo mal di pancia di Isco per lo scarso utilizzo nel Real Madrid fa tornare d’attualità una trattativa di calciomercato che vede coinvolto anche Dybala. Il Real Madrid vorrebbe acquistare il calciatore della Juventus offrendo 60 milioni di euro più il cartellino di Isco. La Juventus è interessata da tempo ad Isco ma non è convinta di privarsi di Dybala, calciatore giovane ma già affermato a livello internazionale. Real Madrid e Juventus stanno trattando e presto potrebbe arrivare la fumata bianca necessaria per perfezionare questo affare di calciomercato la prossima estate.

Isco: “Non ho le stesse opportunità dei miei compagni di squadra”

“Sono completamente d’accordo con De La Red (che aveva detto che chi non gioca bene nel Real Madrid perde il posto). Però quando non hai le stesse opportunità dei tuoi compagni la situazione cambia…Comunque continuo a lavorare in attesa di un’occasione! Forza Madrid.”

