Istanbul-Roma, Pellegrini ferito da oggetto lanciato dagli spalti

ISTANBUL- Brutto episodio al 53′ di Istanbul-Roma, partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Sul risultato di tre a zero per la Roma, al momento della battuta di un calcio d’angolo, Lorenzo Pellegrini è stato ferito alla testa da un oggetto lanciato dagli spalti. Il calciatore della Roma ha rimediato una brutta ferita ed è stato costretto alla medicazione in panchina.

Dopo circa quattro minuti, Lorenzo Pellegrini è tornato in campo e la partita è ripresa regolarmente. In questi casi, si rischia la sconfitta a tavolino ed una multa pesantissima.

La Roma non ha bisogno di vincere a tavolino perché sta conducendo già la gara con un netto tre a zero ma è probabile che il club turco venga punito severamente. Oltre alla maxi multa, è possibile la squalifica del campo o l’obbligo di giocare a porte chiuse (video YouTube).