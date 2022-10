Italia a caccia dell’oro al Mondiale femminile 2022 di volley

Dopo due fasi a gironi e una formula un po’ “cervellotica” che ha costretto le squadre qualificate a giocare ben 9 partite, il Mondiale femminile 2022 di volley si appresta a vivere le sue battute finali con i quarti di finale. Riuscirà l’Italia a prendersi la rivincita sulla Serbia che conquistò il titolo nell’ultima edizione giocata nel 2018 in Giappone? Le due squadre si trovano ai lati opposti del tabellone e, se rivincita sarà, avverrà esclusivamente in finale. Il torneo si disputa tra Olanda e Polonia, ma per le azzurre in questa fase della competizione non dovranno affrontare nessuna delle due rappresentative ospitanti. Già, perché ‘Italia giocherà parte della fase finale all’Omnisport di Apeldoorn, in Olanda, e le “oranje” non ci saranno perché già eliminate. Le polacche, invece, sono ancora in corsa ma se una serie di risultati favorevoli le porterà allo scontro con le azzurre questo avverrà nella finale al GelreDome di Arnhem, sempre in Olanda.

Ma entriamo nel dettaglio di questo tabellone a eliminazione diretta con un occhio particolare all’Italia di Davide Mazzanti. Ai quarti di finale le vice campionesse del Mondo se la vedranno ancora con la Cina, squadra annientata dalle azzurre per 3-0 nell’ultimo incontro della seconda fase. Il favore del pronostico è tutto dalla parte di Paola Egonu (che finora ha fatto registrare il miglior totale punti della squadra con 191) e compagne che, in caso di successo, avranno di fronte la vincente di Brasile- Giappone. E qui la faccenda si potrebbe complicare nel caso in cui siano proprio le verdeoro le rivali designate al penultimo atto: finora il Brasile è stata l’unica squadra ad infliggere una sconfitta all’Italia in questo Campionato del Mondo. È successo lo scorso 4 ottobre quando il 17-15 nel tie-break finale sancì il successo delle ragazze di José Roberto Guimaraes. Tornando alla sfida con le cinesi, sarà il quarto confronto tra le due rappresentative con l’Italia che ha vinto gli ultimi due testa a testa mettendo fine alla supremazia cinese che durava da cinque incontri di fila.

Nella parte bassa del tabellone, quella che vedrà le squadre impegnate nei quarti di finale e nella semifinale a Gliwice, in Polonia, la Serbia di Daniele Santarelli dovrà vedersela con le padrone di casa polacche, mentre le campionesse olimpiche in carica degli Stati Uniti della vecchia conoscenza italiana Karch Kiraly sfideranno la Turchia. Dando un’occhiata alle previsioni offerte dai principali bookmaker nazionali e internazionali, è proprio l’Italia la prima candidata all’oro secondo i vari siti scommesse presenti nella classifica di Wincomparator. Alle spalle delle azzurre i bookmaker mettono nell’ordine la Serbia campione del Mondo in carica e le statunitensi vincitrici dell’oro a Tokyo 2020 (disputato nel 2021, ndr). Queste tre rappresentative, ovviamente, sono indicate dagli allibratori come le più accreditate a salire sul podio finale. Detto dell’ultimo successo serbo, le americane vinsero invece l’edizione 2014 del torneo giocata in Italia mentre per trovare l'unico successo azzurro nell’albo d’oro bisogna addirittura tornare al 2002 quando l’allora nazionale guidata da Marco Bonitta alzò al cielo di Berlino il trofeo vinto in finale contro gli Stati Uniti per 3-2.