CAGLIARI, SARDEGNA ARENA – Italia-Albania 1-0, gol: Federico Dimarco 27′. Amichevole di preparazione all’Europeo Under 21.

L’Italia Under 21 è chiamata al riscatto dopo la pesante sconfitta in Slovacchia. Gigi Di Biagio spera in una prestazione convincente in vista dell’europeo di categoria che verrà disputato proprio nel nostro Paese. La partita si sta disputando a Cagliari in una Sardegna Arena con cinquemila spettatori sugli spalti.

La prima conclusione a rete è dell’Italia. Punizione calciata da Locatelli al 9′ con parata piuttosto agevole di Selmani. Ancora una occasione per l’Italia all 11′, cross di Depaoli, tiro al volo di Cutrone con palla fuori di un soffio. Occasione madornale per l’Italia la 19′, Orsolini ha messo in porta Cutrone ma l’attaccante del Milan ha sparato sul portiere albanese.

Italia in vantaggio al 27′, assist di Video e conclusione vincente di Dimarco.

Al 36′, grande parata di Audero su una conclusione a botta sicura di Vrioni. Al 37′ esce Cutrone per infortunio e al suo posto entra in campo l’idolo di casa Cerri. 45′ fine primo tempo, l’Italia è in vantaggio sull’Albania grazie a un gol di Dimarco. Cutrone è uscito per infortunio.

Le formazioni ufficiali della sfida Italia-Albania:

Italia: 1 Audero, 5 Luperto, 6 Dimarco, 10 Mandragora, 13 Mancini, 14 Depaoli, 16 Orsolini, 18 Vido, 20 Cutrone, 21 Locatelli, 25 Pessina. CT: Di Biagio.

Albania (4-2-3-1): Selmani; Kryeziu, Tafa, Kumbulla, Hakaj; Mucolli, Selahi; Ademi, Bare, Sulejmanov; Vrioni. All. Bushi.

Gli highlights di Italia-Albania

Il gol realizzato da Dimarco su assist di Vido