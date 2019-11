Italia Armenia risultato gol Zaniolo Chiesa Immobile

PALERMO – Qualificazioni ad Euro 2020, Italia-Armenia 4-0, gol: Ciro Immobile al 7′ e al 32′, Nicolò Zaniolo all’8′, Nicolò Barella al 28′ (gara in corso).

Gli azzurri di Roberto Mancini sono entrati nella storia della Nazionale grazie alle dieci vittorie consecutive che gli hanno consentito di superare la striscia record di Pozzo. Adesso, l’Italia sfida l’Armenia per chiudere il girone a punteggio pieno. Mancini ha deciso di fare diversi esperimenti visto che la squadra è già qualificata matematicamente per Euro 2020.

Il ct azzurro ha gettato nella mischia Sirigu, Di Lorenzo, Romagnoli, Biraghi, Zaniolo e Chiesa, tutti calciatori che non avevano giocato in Bosnia. Mancini ha schierato l’Italia con il 4-3-3 con Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile e Chiesa.

L’Armenia risponde con un 5-4-1 con Airapetyan; Hambartsumyan, Haroyan, Calisir, Ishkhanyan, K. Hovhannisyan; Babayan, Grigoryan, Edigaryan, Berseghyan e Karapetyan.

Prima occasione da gol per l’Italia. Al 4′, Chiesa si è accentrato dalla sinistra e ha lasciato partire un destro a giro che non ha trovato lo specchio della porta. Italia in vantaggio al 7′, cross dalla destra di Federico Chiesa e colpo di testa vincente di Immobile da due passi.

Nemmeno il tempo di festeggiare che l’Italia ha già raddoppiato con Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma è stato messo in porta da Immobile all’8′ e ha battuto il portiere avversario con un rasoterra imprendibile. Per Zaniolo, si tratta del primo gol in Nazionale alla seconda presenza da titolare.

Al 21′, Bonucci ha sbagliato un retropassaggio mettendo in porta Karapetyan. L’attaccante dell’Armenia ha cercato il gol con un pallonetto che ha superato Sirigu ma che ha terminato la sua corsa sulla traversa. Tris dell’Italia al 28′, Bonucci riscatta l’errore precedente con un lancio perfetto per Barella, il centrocampista dell’Inter batte il portiere avversario in uscita.

Quarto gol azzurro al 32′. Zaniolo ha messo in porta Immobile con un tocco geniale, il centravanti della Lazio ha dribblato il portiere avversario e ha segnato a porta vuota. Per Immobile si tratta del decimo gol in Nazionale.