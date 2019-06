REGGIO EMILIA – Campionato Europeo Under 21, Italia-Belgio 2-0, gol: Nicolò Barella al 43′, Patrick Cutrone al 53′ (gara in corso). La classifica del girone: Spagna, Italia e Polonia 6 e Belgio 1 (eliminato).

L’Italia ha raddoppiato al 53′. Lorenzo Pellegrini ha crossato per Patrick Cutrone che ha segnato con un gran colpo di testa.

Il primo tempo è terminato sul risultato di uno a zero per l’Italia sul Belgio.

Al 43′, l’Italia è passata in vantaggio con Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari ha segnato su assist di testa di Lorenzo Pellegrini. Barella ha calciato prima con il destro, poi ha raccolto la respinta del portiere avversario e ha segnato con il sinistro.

Al 24′, Mancini ha cercato di sorprendere il portiere avversario con un gran tiro dalla lunga distanza ma la sua conclusione è terminata alta sopra la traversa.

Al 15′, Federico Chiesa è stato servito molto bene da Barella ma il suo destro non è riuscito a trovare lo specchio della porta del Belgio.

Al 6′, l’Italia ha sfiorato il vantaggio con Barella. Il centrocampista del Cagliari ha colpito di testa a botta sicura, su cross di Pezzella dalla sinistra, ma la sua conclusione a rete è uscita di un soffio.

L’Italia under 21 di Gigio Di Biagio è a caccia della qualificazione alle semifinali del campionato europeo di categoria disputato nel nostro Paese. L’Italia è obbligata a battere il Belgio. Il primo posto sarebbe certo solo nel caso in cui la Spagna vincesse contro la Polonia con un massimo di due gol di scarto.

In caso di pareggio i polacchi salirebbero a 7 punti vincendo il girone, in caso di vittoria spagnola più larga, l’Italia scivolerebbe al secondo posto. Se l’Italia dovesse arrivare seconda, dovrebbe vedersela con le seconde classificate degli altri due gironi in una classifica avulsa che stabilirebbe l’ultima qualificata alle semifinali di Euro 2019.

Il discorso “migliore seconda” svanirebbe nel caso in cui Francia e Romania dovessero pareggiare lunedì prossima nell’ultima partita del loro girone visto che entrambe le Nazionali hanno già 6 punti e solamente una è destinata a vincere il raggruppamento.

Di Biagio schiera l’Italia con un modulo offensivo come il 4 – 3 – 1 – 2 perché gli azzurrini sono chiamati a fare la partita per battere il Belgio e per strappare la qualificazione alle semifinali di Euro 2019.

Meret è stato confermato tra i pali nonostante l’errore commesso contro la Polonia. Difesa a quattro con Calabesi, Mancini, Bastoni e Pezzella. Centrocampo a tre con Barella, Mandragora e Locatelli. Pellegrini trequartista alle spalle di Patrick Cutrone e Federico Chiesa.

Il Belgio risponde con un più equilibrato 4 – 4 – 2. Il Belgio è già eliminato dal campionato europeo ma proverà comunque a vendere cara la pelle. De Wolf tra i pali, Cools, Bushiri, Bastien; Bornauw in difesa, Schrijvers, Heynen, Omeonga, Cobbaut a centrocampo e Saelamaekers, Lukebakio in attacco.

Le formazioni ufficiali di Italia-Belgio del campionato europeo under 21.

Italia (4-3-1-2) – Meret; Calabesi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Mandragora, Locatelli; Pellegrini; Cutrone, Chiesa.

Belgio (4-4-2) – De Wolf; Cools, Bushiri, Bastien; Bornauw; Schrijvers, Heynen, Omeonga, Cobbaut; Saelamaekers, Lukebakio.