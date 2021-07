Italia-Belgio probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming su Sky e Rai

Le probabili formazioni di Italia-Belgio e dove vedere la partita oggi alle 21 in diretta tv e streaming sui canali Sky e Rai. Il giorno di Italia-Belgio è arrivato. Gli azzurri affrontano una delle squadre più quotate e forti di questo Europeo. La partita si gioca alle 21 e la cornice è quella dello splendido Allianz Stadium a Monaco di Baviera. Scopriamo le probabili scelte di Roberto Mancini e quelle di Roberto Martinez.

Le probabili formazioni di Italia-Belgio

Il capitano Giorgio Chiellini ha recuperato, ma resta ancora il ballottaggio con Acerbi per una maglia da titolare al fianco di Bonucci. Chiesa, anche e soprattutto per la prestazione nella partita con l’Austria, potrebbe partire dal primo minuto al posto di Berardi. A centrocampo rimane insostituibile Jorginho, giocano Barella e Verratti, che sembra aver recuperato una buona condizione.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

Se Mancini ha pochi dubbi per la sua Nazionale, Roberto Martinez ne ha qualcuno in più da sciogliere, a cominciare da due nomi in bilico per infortunio: De Bruyne e Hazard. Se il primo potrebbe recuperare, il secondo sembra costretto a dare forfait.

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. All. Martinez

Dove vedere Italia-Belgio in diretta tv e in streaming

Tutte la partite dell’Europeo sono disponibili su Sky. Tutte le partite dell’Italia e alcune degli altri gironi sono visibili anche sulla Rai. Italia-Belgio sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 (disponibile anche al 501 del digitale terrestre in HD) con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Per chi è in possesso di un abbonamento a Sky, la partita sarà anche sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronisti: Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Italia-Belgio sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, servizio incluso per gli abbonati Sky, Now Tv, con l’acquisto del pacchetto sport e Rai Play. In diretta tv invece la partita andrà in onda su Rai Uno e su Sky Sport Uno.