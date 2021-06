Italia-Belgio, Slavko Vincic: chi è l’arbitro sloveno. Slavko Vincic, 41 anni, designato a dirigere Italia-Belgio, è arbitro internazionale dal 2010, con qualche precedente che sconfina nelle pagine di cronaca nera.

Sloveno di Maribor, è stato scelto per il quarto di Euro 2020 di Monaco di Baviera ed i suoi trascorsi con gli azzurri sono incoraggianti.

Italia-Belgio, Slavko Vincic designato: chi è l’arbitro sloveno

Li ha diretti durante il girone di qualificazione (poi fallita) al Mondiale in Russia quando, a marzo 2017, la formazione del ct Ventura sconfisse 2-0 l’Albania a Palermo. E Vincic fu costretto ad interrompere momentaneamente il gioco per il lancio di fumogeni e petardi da parte dei tifosi ospiti.

Lo scorso marzo era in campo in Bulgaria-Italia 0-2 nelle qualificazioni al mondiale del 2022.

Nella fase a gironi del torneo in corso ha fischiato in Spagna-Svezia e Svizzera-Turchia, distribuendo cinque ammonizioni.

Nel maggio dello scorso anno venne arrestato in un casolare a Bijeljina, in Bosnia Erzegovina, insieme a nove donne e altri 25 uomini.

Nel corso di una operazione contro un giro di prostituzione, la polizia riuscì a sequestrare cocaina e armi. Fu poi rilasciato, dopo aver dimostrato che non aveva rapporti con le persone finite in manette.

“Ho accettato un invito a pranzo e quello è stato il mio errore. Ero seduto al tavolo con la mia compagna, quando è arrivata la polizia – spiegò in seguito -. Ma mi trovavo in quel casolare per puro caso. Ero in Bosnia per lavoro”.

Tornando alla sua attività sportiva, Vincic ha diretto varie partite con club italiani. Nella passata stagione ha arbitrato Manchester United-Milan di Europa League, l’Inter contro lo Shaktar ed il Getafe e la Lazio contro il Siviglia.