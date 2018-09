Italia-Belgio streaming e diretta tv, dove vedere Mondiali Volley 2018 (orario e data)

FIRENZE – Italia-Belgio – GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE alle ore 21.15 – partita valida per i Mondiali di Pallavolo (volley) 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play.

ITALIA-BELGIO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

“Loro l’anno scorso facevano un gioco un po’ strano a cui l’Italia non è abituata. Quest’anno ho visto che affrontano le gare con più forza. Sarà da disinnescare la loro ricezione, spostare la palla fuori dai tre metri e poi sulle palle alte abbiamo capacità di difesa e muro che per noi possono essere un punto di vantaggio”.

Così lo schiacciatore azzurro Filippo Lanza alla vigilia della gara tra Italia e Belgio, al Mandela Forum di Firenze, per la seconda giornata del Pool A del Mondiale di Pallavolo. Azzurri che cercheranno di riscattare la sconfitta dello scorso anno quando vennero eliminati proprio dal Belgio nei quarti di finale degli Europei.

“In realtà noi giocatori archiviamo molto spesso le brutte sconfitte e ricominciano. C’è poco di quell’anno e c’è tanto di questo – ha sottolineato Lanza -. Sicuramente dovremo giocare la partita con la mentalità di una squadra diversa da quella del Giappone. Noi dovremo scendere in campo, sin dalla prima palla, con la nostra determinazione e il vantaggio di giocare in casa, cosa che per tutto il mondiale sarà sicuramente un vantaggio”.

“Il Belgio è sicuramente una squadra diversa dal Giappone – ha concluso lo schiacciatore azzurro -, una squadra competitiva che può darci un sacco di problemi”.