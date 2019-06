ROMA – Domani, martedì 18 giugno, appuntamento su Sky Sport con il terzo incontro dell’Italia alla FIFA Women’s World CupTM, l’ultimo della fase a gironi.

Dopo aver nettamente battuto 5-0 la Giamaica, che ha fatto seguito al 2-1 inflitto all’Australia all’esordio, le Azzurre di Milena Bertolini si apprestano a chiudere la prima fase affrontando una fra le più accreditate nazionali a questi mondiali, il Brasile che, però, è reduce dalla sconfitta con l’Australia.

Match in prima serata per l’Italia, che scenderà in campo alle ore 21 a Valenciennes, città sede, tra l’altro, del ritiro delle Azzurre.

Incontro in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Mondiali (canale 202), in onda live anche sul digitale terrestre e visibile a tutti gli abbonati Sky; telecronaca Andrea Marinozzi, commento Carolina Morace, inviata Giorgia Cenni. Diretta streaming su SkyGo.

Alessia Tarquinio condurrà pre e post partita alle 20.30 e a fine match; in studio, insieme a lei, Cecilia Salvai, Gaia Brunelli, Martina Angelini e Moris Gasparri.

Partita decisiva per stabilire le posizioni nel Gruppo C e quale sarà l’avversario al prossimo turno. Fuori dai giochi la Giamaica, tutto può ancora succedere, perché l’Italia, prima con sei punti e, comunque, già sicura della qualificazione alla prossima fase, può arrivare prima, seconda, oppure terza. Non perdere contro le brasiliane. significherebbe primo posto sicuro per le Azzurre.

Contemporaneamente a Italia-Brasile, a Grenoble si giocherà anche Australia-Giamaica, l’altra partita del Gruppo C.

Il Mondiale di calcio femminile è in onda sul canale Sky Sport Mondiali al numero 202 del telecomando Sky e sul 473 del digitale terrestre.

Il calendario dell’ultima giornata della fase a gironi della FIFA WOMEN’S WORLD CUPTM

MARTEDÌ 18 GIUGNO

Ore 21 ITALIA-Brasile

Sky Sport Mondiali (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport Uno (satellite e fibra)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Carolina Morace; inviata Giorgia Cenni

(match aperto a tutti gli abbonati Sky)

Ore 21 Giamaica-Australia

Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

telecronaca Pietro Nicolodi

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

Ore 21 Scozia-Argentina

Sky Sport Mondiali (satellite, fibra e digitale terrestre)

telecronaca Gianluigi Bagnulo

Ore 21 Giappone-Inghilterra

Sky Sport Football e Sky Sport Uno (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

telecronaca Gaia Brunelli; commento Martina Angelini

GIOVEDÌ 20 GIUGNO

Ore 18 Olanda-Canada

Sky Sport Mondiali (satellite, fibra e digitale terrestre)

telecronaca Gianluigi Bagnulo; commento Katia Serra

Ore 18 Camerun-Nuova Zelanda

Sky Sport Football e Sky Sport Uno (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

telecronaca Pietro Nicolodi

Ore 21 Svezia-Stati Uniti

Sky Sport Mondiali (satellite, fibra e digitale terrestre)

telecronaca Gaia Brunelli; commento Martina Angelini

Ore 21 Thailandia-Cile

Sky Sport Football e Sky Sport Uno (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

telecronaca Andrea Marinozzi (fonte Sky Sport).