Italia-Bulgaria dove vederla in diretta tv e streaming: orario, canale e probabili formazioni

L’Italia campione d’Europa torna in campo contro la Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Calcio d’inizio alle 20.45 e diretta tv sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.

Questa sera la Nazionale allenata da Roberto Mancini, riparte dalla partita di ritorno con la Bulgaria a Firenze e dall’obiettivo della qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. L’Italia ha disputato 3 partite del suo girone vincendole tutte, conquistando così la prima posizione in classifica del gruppo C, in vantaggio sulla Svizzera a -3 (ma con una gara in meno). Fanalini di coda l’Irlanda del Nord, la Lituania e la Bulgaria.

Le probabili formazioni di Italia-Bulgaria

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Bulgaria (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I. Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D. Iliev.

Italia-Bulgaria, dove vederla in tv e in streaming

Il calcio di inizio di Italia-Bulgaria è fissato per le 20.45 di giovedì 2 settembre 2021. La partita tra Italia e Bulgaria sarà visibile in chiaro e gratuitamente. Basterà sintonizzarsi su Rai1 per la diretta televisiva integrale. Per chi volesse seguire gli azzurri su internet c’è la possibilità di guardare Italia-Bulgaria in streaming grazie al sito RaiPlay.it, visibile sia su pc che su smartphone e tablet.