Italia campione d’Europa, quanti soldi ha guadagnato la Nazionale? Il montepremi è milionario… Gli azzurri non hanno solamente riportato il trofeo a casa (mancava dal lontanissimo 1968…), ma hanno anche fatto cassa! Infatti il montepremi finale, per aver trionfato ad Euro 2020, è milionario!

Quanti soldi ha guadagnato l’Italia per aver vinto Euro 2020?

La Nazionale Italiana di Calcio ha incassato complessivamente quasi trenta milioni di euro. 28,25 milioni di euro se vogliamo essere precisi. Ma già il fatto che siano quasi trenta, chiarisce perfettamente la portata dell’impresa, sportiva ed economica, degli azzurri.

Ma andiamo con ordine… L’Italia ha incassato subito 9.25 milioni di euro. Questa cifra era assegnata come premio di partecipazione alla massima competizione europea per Nazionali. Poi ci sono i premi per le vittorie nella fase a girone della competizione, disputata interamente a Roma, che ammontano a 3 milioni di euro.

Ovviamente non finisce qui perché la Uefa ha monetizzato ogni piccolo grande step conseguito dalle Nazionali in gioco. Così gli azzurri hanno intascato 1.5 milioni di euro per aver disputato gli ottavi di finale. 2.5 milioni di euro per aver giocato i quarti di finale. 4 milioni di euro per aver giocato le semifinali e, infine, ben 8 milioni di euro aggiuntivi per il trionfo finale.

Il trionfo ad Euro 2020 è un affare per l’Italia ed i premi per i calciatori…

Questi sono i soldi incassati per meriti sportivi. Ma è chiaro che una impresa di questo tipo apre le porte anche all’arrivo di numerosi sponsor. E non solo, i calciatori incasseranno anche dei premi individuali che erano stati pattuiti con la federazione italiana gioco calcio prima dell’inizio della competizione.