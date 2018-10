Italia-Cina Volley femminile, diretta streaming e tv: dove vederla. Venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 9:10 l’Italia affronterà la Cina a Yokohama, in Giappone, gara valida per l’accesso alla finale dei Mondiali di Pallavolo 2018. La Rai trasmetterà la partita delle azzurre con pre e post partita, interviste, speciali, e tanto altro. Italia-Cina andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 9:10. In streaming live la partita sarà visibile su RaiPlay.

Italia e Cina si affrontano in questo Mondiale per la seconda volta. A Sapporo, il 4 ottobre, la formazione di Mazzanti si è imposta per 3-1 (25-20, 24-26, 16-25, 20-25) nell’ultima giornata della prima fase di qualificazione. Grande protagonista di quel match fu la solita Paola Egonu, a referto con 29 punti. In doppia cifra andarono anche Miryam Sylla e Lucia Bosetti, mentre per le cinesi la migliore fu Zhu Ting con 20 punti. Le azzurre andranno a caccia di una vera e propria vendetta sportiva: fu proprio la Cina, infatti, a fermare la corsa ai Mondiali del 2014, sempre in semifinale.

L’altra semifinale se l’è aggiudicata la Serbia che ha battuto l’Olanda per 3-1, con i seguenti parziali: 25-22, 26-28, 25-19, 25-23. La finale ci sarà domani, sabato 20 ottobre, alle 12:40 ora italiana.