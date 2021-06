Italia, contro chi gioca agli ottavi? L’accoppiamento con il girone Belgio e quello Olanda

Ora che l’Italia ha battuto la Svizzera, sempre per 3-0, e si è già qualificata agli ottavi di finale dell’Europeo, scatta la domanda: contro chi giocherà? Per saperlo con certezza ovviamente bisognerà aspettare la fine delle partite del girone, ma gli accoppiamenti sono già stabiliti e quindi gli incroci agli ottavi prevedibili.

Italia, contro chi giocherà agli ottavi?

Innanzitutto bisognerà capire se l’Italia passera come prima o come seconda nel proprio girone. L’ultima partita con il Galles (domenica alle 18) sarà quella decisiva. All’Italia per arrivare prima baserebbe anche un pareggio. Facciamo quindi le due ipotesi:

Italia prima nel girone A: va a giocare gli ottavi contro la seconda del girone C che è quello di Austria, Ucraina, Olanda e Macedonia del Nord. Probabilmente il girone sarà vinto dall’Olanda e l’Austria si giocerà il secondo posto con l’Ucraina.

Italia seconda nel girone A: va a giocare gli ottavi contro la seconda del gruppo B che è quello di Belgio, Russia, Finlandia e Danimarca. Difficile il Belgio arrivi secondo in questo girone…

Italia-Svizzera 3-0

L’Italia come detto ha battuto la Svizzera per 3-0 e si qualifica agli ottavi dell’Europeo con un turno di anticipo. Le reti sono state segnate da Locatelli al 26′ e 52′ e da Immobile all’88’. Il Galles ha vinto contro la Turchia quindi gli azzurri non sono ancora sicuri del primo posto del girone. Se lo giocheranno domenica alle 18 proprio contro i gallesi. La classifica infatti dice: Italia 6, Galles4, Svizzera 1 e Turchia 0. Qui le pagelle dell’Italia.