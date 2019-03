ROMA – Italia-Francia 14-25 (6-10) in una partita dell’ultima giornata del 6 Nazioni 2019 di rugby, giocata all’Olimpico. Per gli azzurri è la 22/a sconfitta consecutiva nel torneo, chiuso anche in questa edizione col cucchiaio di legno.

Davanti a 50mila spettatori, la nazionale di O’Shea ha avuto l’occasione di dare una svolta ma la meta nel finale di Penaud ha tolto ogni illusione anche ai 50mila spettatori sugli spalti.

Sei Nazioni di Rugby, Italia-Francia 14-25: gli highlights



fonte: Ansa.