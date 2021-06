Italia-Galles probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming su Sky e Rai

Le probabili formazioni di Italia-Galles e dove vedere la partita oggi alle 18 in diretta tv e streaming sui canali Sky e Rai. La Nazionale di Roberto Mancini affronta la terza partita del girone allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri, già qualificati agli ottavi, giocano contro il Galles. In caso di vittoria o di pareggio, l’Italia si qualificherebbe prima nel girone e con una sconfitta passerebbe il turno da seconda. Per Italia e Galles si tratta del primo confronto nella fase finale di un Europeo.

Le probabili formazioni di Italia-Galles

Mancini potrebbe far rifiatare qualche giocatore, in vista degli ottavi di finale. Si pensa ad un piccolo turnover senza però stravolgere una squadre che fino a questo momento non ha sbagliato nulla. Potrebbe riposare Insigne, così come Spinazzola. Indisponibile Chiellini, al suo posto dovrebbe scendere in campo Acerbi.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Chiesa. All. Mancini

Galles (4-3-3): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen, Ramsey; James, Moore, Bale. All. Page

Arbitro: Ovidiu Haţegan (Rou).

Dove vedere Italia-Galles in diretta tv e in streaming

Tutte la partite dell’Europeo sono disponibili su Sky. Tutte le partite dell’Italia e alcune degli altri gironi sono visibili anche sulla Rai. Italia-Galles sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 (disponibile anche al 501 del digitale terrestre in HD) con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Per chi è in possesso di un abbonamento a Sky, la partita sarà anche sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronisti: Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Italia-Galles sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, servizio incluso per gli abbonati Sky, Now Tv, con l’acquisto del pacchetto sport e Rai Play. In diretta tv invece la partita andrà in onda su Rai Uno e su Sky Sport Uno.