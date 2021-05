Italia, i 33 pre- convocati per gli Europei: la novità è Raspadori del Sassuolo. Ecco la lista di Mancini

Roberto Mancini ha diramato la lista dei 33 convocati per il pre-ritiro in Sardegna – con tanto di amichevole con San Marino – in vista degli Europei. Alla fine solo 26 di questi 33 saranno scelti per il ritiro di Coverciano.

Italia, i 33 pre- convocati per il ritiro: la novità è Raspadori del Sassuolo.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

Roberto Mancini, rinnovo di contratto fino al 2026: sarà anche il ct della prossima Coppa del Mondo (Qatar 2022). Importante presa di posizione della Federazione Calcistica Italiana a pochi giorni dall’inizio del campionato europeo di calcio.

La Federazione ha fiducia in Roberto Mancini e ha voluto dimostrarglielo rinnovandogli il contratto ancor prima di disputare questa competizione così importante. Insomma, indipendentemente dai risultati di Euro 2021, Mancini è e sarà il ct azzurro anche per la prossima Coppa del Mondo (Qatar 2022).

Va detto che il Mancio si è meritato questo rinnovo con dei risultati sul campo di primo livello. L’Italia è già qualificata per la semifinale di Nations League e si è qualificata ad Euro 2021 con un ruolino di marcia praticamente perfetto. Inoltre Mancini ha già valorizzato tantissimi giovani che saranno la spina dorsale della Nazionale Italiana di Calcio per i prossimi anni.

“E’ un investimento della federazione per il futuro, e che dovevamo ai tifosi”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale dopo aver annunciando il prolungamento del contratto con il ct Roberto Mancini.

“Sono molto contento, perché come Roberto sa, era un obiettivo della federazione per continuare un lavoro e dargli continuità anche in futuro”, ha sottolineato Gravina.