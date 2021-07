Italia-Inghilterra, Sancho per Walker e Rashford per Henderson: il doppio cambio fatale di Southgate FOTO ANSA

Mancano pochi secondi alla fine del secondo tempo supplementare quando l’allenatore dell’Inghilterra Gareth Southgate decide di giocarsi gli ultimi due cambi in vista dei rigori: Sancho per Walker e Rashford per Henderson. Ma saranno proprio loro due, Sancho e Rashford, insieme all’ultimo rigore calciato da Saka a determinare la sconfitta dell’Inghilterra.

Un cambio quindi, quello di Southgate, non proprio fortunato. Di sicuro, se potesse riavvolgere il nastro della partita, l’allenatore dell’Inghilterra, cambierebbe strategia visto il finale. Ha sbagliato Southgate? Con il senno di poi evidentemente sì. La strategia dell’allenatore inglese era chiara: far entrare due tiratori in vista della lotteria finale. Ma la scelta non ha pagato.

Italia-Inghilterra, la sequenza dei rigori non premia Southgate

Questa la sequenza dei rigori nella finale di Euro 2020 a Wembley tra Italia e Inghilterra, finita 4-3 (1-1 dopo i tempi regolamentari ed i supplementari). Berardi gol (2-1) Kane gol (2-2) Belotti parato (2-2) Maguire gol (2-3) Bonucci gol (3-3) Rushford sbagliato (3-3) Bernardeschi gol (4-3) Sancho parato (4-3) Jorginho parato (4-3) Saka parato (4-3).

Italia-Inghilterra, le parole di Roberto Mancini: “Questi ragazzi sono stati meravigliosi”

Roberto Mancini e Gianluca Vialli si abbracciano in lacrime dopo il trionfo dell’Italia ai rigori contro l’Inghilterra a Wembley. Un’esplosione di emozioni per il ct dopo tanta sofferenza e tensione vissuti fino all’ultimo. “Non so cosa dire, questi ragazzi sono stati meravigliosi. Stasera siamo felici, è importante per tutta la gente, per tutti i tifosi. Spero che festeggino”. E’ un Roberto Mancini commosso, che non riesce quasi a parlare per le lacrime agli occhi, quello che ai microfoni della Rai ha commentato il titolo di Campione d’Europa, conquistato dall’Italia con il 4-3 ai rigori sull’Inghilterra.