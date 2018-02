Italia-Inghilterra streaming – diretta tv, dove vedere Sei Nazioni 2018 Rugby

Italia-Inghilterra (orario 16.00), partita valida per il Sei Nazioni 2018 di Rugby, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Il match sarà trasmesso da D-Max sul canale 52 del digitale terrestre e sul 136 della piattaforma satellitare, sarà inoltre possibile seguire gli Azzurri in diretta streaming attraverso la piattaforma gratuita D-Play e il sito e l’app di Eurosport.

Diciotto anni di passione, tra soddisfazioni (poche) e dispiaceri agonistici (molti, sebbene il clima dell’evento sia sempre rimasto sostanzialmente di festa): la partecipazione dell’Italia al 6 Nazioni raggiunge con la sfida ai maestri inglesi, quota 19 edizioni. Ecco un prontuario dei numeri che hanno caratterizzato la presenza degli azzurri nel torneo più antico del mondo del rugby. – Partite giocate: 90 – Partite vinte: 12 – Partite pareggiate: 1

– Partite perse: 77 – Percentuale vittorie: 13,33% – Vittorie contro Inghilterra: 0 – Vittorie contro Francia: 2 – Vittorie contro Irlanda: 1 – Vittorie contro Galles: 2 – Vittorie contro Scozia: 7 – Punti segnati: 1.289 – Punti subiti: 2.884 – Media punti fatti a partita: 14,32 – Media punti incassati a partita: 32,04 – Mete realizzate: 111 (media 1,23 a partita) – Mete incassate: 340 (media 3,77 a partita) – ‘Cucchiai di legno’ (ultimo posto): 12 su 18 partecipazioni – ‘Whitewash’ (ultimo posto a zero punti): 7 su 18 edizioni

– Ultima vittoria: Scozia-Italia 19-22 (28 febbraio 2015) – Ultima sconfitta: Scozia-Italia 29-0 (18 marzo 2017) – Peggiore sconfitta interna: Italia-Irlanda 10-63 (2017) – Peggiore sconfitta esterna: Inghilterra-Italia 80-23 (2001) – Peggior differenza punti: -151 (2017; 50 fatti, 201 subiti) – A questo va aggiunto il ‘filotto’ di sconfitte, 15 su 15, incassate nel 2017 fra 6 Nazioni, 6 Nazioni under 20 e 6 Nazioni donne. – Posizione Italia nel ranking mondiale: 14/a a fine 2017.Foto Ansa.