Italia-Irlanda rugby si gioca (Sei Nazioni, alle 15 e 15). Regolarmente in campo Italia e Irlanda ma sul Sei Nazioni si abbatte il Covid.

Rinviata Francia-Scozia che si doveva giocare domani: tra i transalpini 12 positivi all’infezione. Allenatore Galthiè compreso.

Italia-Irlanda rugby si gioca (Sei Nazioni, alle 15 e 15), Francia-Scozia rinviata, 12 galletti positivi Covid

Due settimane fa a Twickenham (si giocava a Londra) gli irlandesi si erano imposti per 41 a 18. Ma i protagonisti (si spera non copione) saranno gli stessi. Squadra che perde non si cambia, ironizza Stefano Semeraro su La Stampa.

Quindi Franco Smith dà fiducia a tutta la squadra. C’è un precedente che fa sperare: la vittoria nel 2013, in casa, 22 a 15. Dopo una lunga teoria di sconfitte interrotta dall’unica vittoria contro la Scozia del 2015.

Italia-Irlanda, sabato 27 febbraio, Roma, Stadio Olimpico, ore 15.15 diretta tv su Dmax

Italia: 15 Jacopo Trulla; 14 Luca Sperandio, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Carlo Canna, 11 Montanna Ioane; 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney; 8 Michele Lamaro, 7 Johan Meyer, 6 Sebastian Negri; 5 David Sisi, 4 Marco Lazzaroni; 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi, 1 Andrea Lovotti. Allenatore: Franco Smith

A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Cherif Traore, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Niccolò Cannone, 20 Maxime Mbanda, 21 Callum Braley, 22 Federico Mori, 23 Mattia Bellini.

Irlanda: 15 Hugo Keenan; 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe; 10 Jonathan Sexton, 9 Jamison Gibson-Park; 8 CJ Stander, 7 Will Connors, 6 Tadhg Beirne; 5 James Ryan, 4 Iain Henderson; 3 Tadhg Furlong, 2 Ronan Kelleher, 1 Dave Kilcoyne. Allenatore: Andy Farrell

A disposizione: 16 Rob Herring, 17 Cian Healy, 18 Andrew Porter, 19 Ryan Baird, 20 Jack Conan, 21 Craig Casey, 22 Billy Burns, 23 Keith Earls

Arbitro: Mathieu Raynal (Francia)