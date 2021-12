Italia, la Nazionale di calcio di Roberto Mancini squadra dell’anno: tutte le vittorie azzurre (e quelle dei Maneskin) nel 2021

Come sancito nei giorni scorsi a Dubai alla 13esima edizione dei Globe Soccer Awards, la Nazionale di calcio italiana ha vinto il premio di miglior Nazionale del 2021. Il Ct Roberto Mancini, in qualità di artefice della rinascita, ha vinto il premio del miglior allenatore.

A Dubai ha sfilato una parata di stelle tra le quali hanno brillato Leonardo Bonucci e Gianluigi Donnarumma. A loro sono andati i riconoscimenti, rispettivamente, di miglior difensore (con dedica a “famiglia, compagni e allenatori”) e miglior portiere dell’anno.

Italia premiata anche sul versante tecnologico

Ma l’Italia ha primeggiato anche sul versante tecnologico: la Lega di Serie A, in persona dell’ad Luigi De Siervo, ha ottenuto l’Innovation Award per l’avveniristico International Broadcast Centre di Lissone, che ospita anche le sale Var. Federico Pastorello è risultato il miglior agente.

A ritirare il trofeo per la Nazionale c’era il n.1 della Figc, Gabriele Gravina. Un attestato che il presidente della Federcalcio ha attribuito “alla qualità tecnica dei giocatori, all’umiltà, alle capacità dell’allenatore e, soprattutto, alla spinta dei nostri tifosi. Un mix che ha trasformato la squadra in una grande famiglia”. Quello azzurro “deve tornare a essere il gruppo speciale che ha dimostrato di essere nel 2021 e negli ultimi tre anni – ha aggiunto Gravina, a proposito dei playoff per l’accesso al Mondiale del 2022 -. Ora dobbiamo recuperare un po’ di energie che ci sono mancate nei momenti cruciali: abbiamo sprecato già due jolly, non possiamo sprecarne altri”.

Mancini: “Non eravamo tra i favoriti però…”

“Non eravamo fra i favoriti? Però noi abbiamo sempre creduto nella possibilità di vincere l’Europeo” si è inorgoglito il tecnico marchigiano.

2021 anno d’oro per l’Italia nello sport e nella musica

Il 2021 è stato un anno fantastico per l’Italia dello sport e della musica. Come non ricordare infatti le fantastiche vittorie dei Maneskin che il 24 maggio hanno vinto l’Eurovision Song Contest dando il via ad un percorso favoloso che li ha condotti a divenire, ad oggi, una delle band più famose al mondo? Una vittoria arrivata svariati decenni dopo “L’italiano” di Toto Cutugno.

I Maneskin hanno tronfato in Europa dopo aver trionfato in Italia a Sanremo 2021 con Zitti e buoni. La vittoria li ha portati a gareggiare agli American Music Awards, a vincere gli Mtv Europe Music Award come miglior artista rock e ad aprire il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. E ancora: il gruppo romano è ora candidato ai British Music Awards come miglior gruppo straniero.

Le vittorie dell’Italia nello sport

Tornando allo sport, ecco le vittorie azzurre prima delle Olimpiadi di Tokyo:

3 luglio – La nazionale di softball femminile è Campione d’Europa con 11 vittorie su 11 match e zero sconfitte

4 luglio – L’Italia del basket conquista il pass per Tokyo a 17 anni di distanza dalla medaglia d’argento di Atene 2004

11 luglio – Berrettini è il primo italiano ad aver mai raggiunto la finale di Wimbledon

11 luglio – L’Italia è Campione d’Europa grazie ad una vittoria storica sull’Inghilterra a Wembley

Olimpiadi di Tokyo

L’Olimpia di Tokyo è da record. L’Italia ha vinto una medaglia tutti i giorni in cui si è svolta la manifestazione collezionandone 40. Battuto il record precedente di Roma 1960. Ecco tutte le medaglie che i nostri atleti:

24 luglio – Argento nella sciabola maschile individuale (Luigi Samele)

24 luglio – Oro nel takwondo 58kg (Vito Dell’Aquila)

25 luglio – Bronzo nella prova di linea di ciclismo femminile (Elisa Longo Borghini)

25 luglio – Bronzo nel Judo femminile 52kg (Odette Giuffrida)

25 luglio – Bronzo nel sollevamento pesi maschile 67kg (Mirko Zanni)

26 luglio – Argento nella staffetta 4×100 stile libero di nuoto (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo)

26 luglio – Bronzo nei 100 rana di nuoto (Niccolò Martinenghi)

26 luglio – Argento nel Tiro a Volo (Diana Bacosi)

26 luglio – Argento nel fioretto (Daniele Garozzo)

27 luglio – Bronzo nel Judo femminile 63kg (Maria Centracchio)

27 luglio – Bronzo nella spada a squadre femminile (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio)

27 luglio – Argento nel sollevamento pesi femminile (Giorgia Bordignon)

28 luglio – Bronzo nel canottaggio (Lodo, Vicino, Castaldo, Di Costanzo e Rosetti)

28 luglio – Bronzo nei 200 farfalla di nuoto (Federico Burdisso)

28 luglio – Argento nella sciabola maschile (Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele e Aldo Montano)

29 luglio – Oro nel canottaggio (Valentina Rodini e Federica Cesarini)

29 luglio – Argento negli 800 stile libero (Gregorio Paltrinieri)

29 luglio – Bronzo nel canottaggio (Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta)

29 luglio – Bronzo nella scherma (Errigo, Batini, Volpi, Cipressa)

30 luglio – Bronzo nel tiro con l’arco individuale fmeminile (Lucilla Boari)

31 luglio – Bronzo negli 800 stile libero femminili (Simona Quadarella)

31 luglio – Bronzo Boxe femminile 57kg (Irma Testa)

31 luglio – Argento nel tiro con l’arco maschile (Mauro Nespoli)

31 luglio – Bronzo nel sollevamento pesi maschile 81kg (Antonino Pizzolato)

1 agosto – Bronzo nella staffetta 4×100 mista di nuoto (Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi)

1 agosto. Oro nel salto in alto (Gianmarco Tamberi)

1 agosto – Oro nei 100 metri piani (Marcell Jacobs)

2 agosto – Argento nel corpo libero (Vanessa Ferrari)

3 agosto – Oro nella vela nel Nacra 17 (Ruggero Tita e Caterina Banti)

4 agosto – Oro nel ciclismo su pista e record del mondo (Consonni, Ganna, Lamon, Milan)

5 agosto – Bronzo nel nuoto 10km di fondo maschile (Gregorio Paltrinieri)

5 agosto – Argento nella canoa K1 200 metri maschile (Manfredi Rizza)

5 agosto – Oro nella 20km di marcia maschile (Massimo Stano)

5 agosto – Bronzo nell’Omnium maschile (Elia Viviani)

5 agosto – Bronzo nel karate, specialità kata (Viviana Bottaro)

6 agosto – Oro nella 20km di marcia femminile (Antonella Palmisano)

6 agosto – Oro nel karate, specialità kumite (Luigi Busà)

6 agosto – Oro nella staffetta 4×100 mista maschile (Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta)

7 agosto – Bronzo nella lotta libera 97 kg (Abraham Conyedo)

8 agosto – Bronzo nella ginnastica ritmica a squadre (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea)

Paralimpiadi di Tokyo

Fantastici anche gli atleti italiani delle Paralimpiadi 2021. In totale, le medaglie sono state 69. Il record di Rio 2016 era 39 ed è stato battuto:

Oro 100 metri T63 atletica: Ambra Sabatini

Argento 100 metri T63 atletica: Martina Caironi

Bronzo 100 metri T63 atletica: Monica Contrafatto

Argento squadre miste tiro con l’arco: Elisabetta Mijno e Stefano Travisani

Bronzo 4×100 misti: Menciotti, Raimondi, Barlaam, Fantin

Bronzo 200 misti: Monica Boggioni

Bronzo 50 farfalla: Giulia Terzi

Argento 200 misti: Stefano Raimondi

Bronzo KL2 canoa: Federico Mancarella

Argento getto del peso F12: Assunta Legnante

Bronzo 1500 metri T20 atletica: Ndiaga Dieng

Argento salto in lungo T63: Martina Caironi

Argento 50 metri stile libero S4: Arjola Trimi

Bronzo 50 metri stile libero: Luigi Beggiato

Argento tiro con l’arco ricurvo: Vincenza Petrilli

Bronzo 50 metri dorso S1: Francesco Bettella

Argento 100 metri dorso S10: Stefano Raimondi

Argento 100 farfalla S9: Simone Barlaam

Argento 400 stile libero S6: Antonio Fantin

Oro prova in linea H1-5 mista: Paolo Cecchetto, Luca Mazzone e Diego Colombari

Bronzo lancio del disco F11: Oney Tapia

Oro 100 stile libero S6 (record del mondo: Antonio Fantin

Bronzo gara su strada H5: Katia Aere

Bronzo a squadre classe 1-3 tennistavolo: Michela Brunelli e Giada Rossi

Argento gara su strada H1-2: Luca Mazzone

Bronzo 50 metri stile libero S8: Xenia Palazzo

Argento 100 metri farfalla S10: Stefano Raimondi

Oro 100 metri stile libero S7: Giulia Terzi

Bronzo 400 metri stile libero S8: Xenia Palazzo

Vittoria Argento 400 metri stile libero S8: Alberto Amodeo

Argento cronometro T1-2: Giorgio Farroni

Vittoria Argento cronometro H1-H3: Francesca Porcellato

Argento cronometro H2: Luca Mazzone

Vittoria Argento cronometro H1: Fabrizio Cornegliani

Argento lancio del disco: Assunta Legnante

Bronzo dressage individuale freestyle: Sara Morganti

Bronzo getto del peso F11: Oney Tapia

Argento staffetta 4×100 stile libero: Antonio Fantin, Simone Ciulli, Simone Barlaam e Stefano Raimondi

Oro 200 metri misti Sm13: Carlotta Gilli

Oro 100 metri stile libero S3: Arjola Trimi

Bronzo carabina mista 10 metri: Andrea Liverani

Bronzo individuale femminile tiro con l’arco: Maria Andrea Virgilio

Argento fioretto femminile a squadre: Bebe Vio, Loredana Trigilia e Ionela Andreea Mogos

Oro staffetta femminile 4×100 stile libero: Xenia Francesca Palazzo, Vittoria Bianco, Giulia Terzi e Alessia Scortechini

Argento 100 metri rana SB4: Giulia Ghiretti

Bronzo categoria +70kg Judo: Carolina Costa

Bronzo 50 metri stile libero S13: Carlotta Gilli

Oro 50 metri dorso S3: Arjola Trimi

Oro 50 metri stile libero S9: Simone Barlaam

Argento 400 metri stile libero S7: Giulia Terzi

Bronzo categoria PTWC triathlon: Giovanni Achenza

Oro fioretto individuale B: Bebe Vio

Argento 200 metri misti Sm8: Xenia Palazzo

Bronzo 100 stile libero S10: Stefano Raimondi

Argento PTVI triathlon: Anna Barbaro

Bronzo PTS2 triathlon: Veronica Yoko Plebani

Argento 400 metri stile libero S13: Carlotta Gilli

Bronzo dressage individuale grado 1: Sara Morganti

Argento staffetta mista 4×50: Giulia Terzi, Arjola Trimi, Luigi Beggiato, Antonio Fantini

Oro 100 rana Sb9: Stefano Raimondi

Argento 100 stile libero S4: Luigi Beggiato

Bronzo 100 stile libero S4: Monica Boggioni

Oro 100 stile libero S5: Francesco Bocciardo

Bronzo 200 stile libero S5: Monica Bogioni

Oro 200 stile libero S5: Francesco Bocciardo

Oro 100 metri farfalla S13: Carlotta Gilli

Argento 100 metri farfalla S13: Alessia Berra

Bronzo 100 metri dorso S1: Francesco Battella

Tutti gli altri trionfi italiani