Italia-Macedonia del Nord, ci sono i convocati ufficiali per il primo spareggio dei Mondiali in Qatar 2022. Chi vince se la vedrà con la vincente di Portogallo-Turchia per uno dei posti disponibili. Mancini ha stilato la lista ufficiale mandata all’Uefa per la partita di Palermo.

Di conseguenza, sappiamo già chi dovrà accomodarsi in tribuna: alcuni nomi eccellenti, tra cui Zaniolo e Scamacca, che sembravano in rampa di lancio. Fa rumore anche l’esclusione di Belotti, che ha giocato all’Europeo, tirando i rigori anche in semifinale e finale.

A proposito di rigori, Repubblica scrive che Mancini avrebbe scelto Berardi come rigorista titolare. Pesa ancora l’errore di Jorginho contro la Svizzera. Avesse segnato, saremmo già ai Mondiali.

Italia-Macedonia del Nord, gli esclusi di Mancini: Zaniolo, Belotti, Scamacca…

Il primo nome, scontato, è quello di Locatelli, appena guarito dal Covid. A fare rumore le esclusioni di Zaniolo, Scamacca e Belotti in attacco. Il romanista sembrava dovesse essere l’uomo in più, vista anche l’assenza di Chiesa. Scamacca è il centravanti emergente che molti invocavano, Belotti un quasi titolare nell’Europeo vinto.

Esclusi anche Gollini, Biraghi, Bonucci (non al meglio), Luiz Felipe, Sensi e Zaccagni.

I convocati ufficiali di Italia-Macedonia del Nord

Questa la lista dei convocati ufficiali, comunicata alla Uefa da Mancini. Fanno rumore soprattutto le scelte in attacco, dove Joao Pedro e Raspadori sono stati preferiti a Scamacca e Belotti.

Portieri: 14 Alessio Cragno (Cagliari), 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 1 Salvatore Sirigu (Genoa)

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Mattia De Sciglio (Juventus), 13 Emerson Palmieri (Lione), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 19 Gianluca Mancini (Roma)

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 5 Bryan Cristante (Roma), 8 Jorginho (Chelsea), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Matteo Pessina (Atalanta), 4 Sandro Tonali (Milan), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 9 Joao Pedro (Cagliari), 20 Matteo Politano (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).