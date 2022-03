Italia non si qualifica ai Mondiali e riduce a un porcile lo spogliatoio di Palermo, Bonucci si scusa: “Un grande errore”

L’Italia è finita sotto accusa sia per non essersi qualificata al Mondiale, sia per aver ridotto ad un porcile lo spogliatoio dello Stadio Barbera di Palermo. Le immagini della vergogna, quelle dello spogliatoio ridotto malissimo, sono circolate sui social fino a diventare virale. Immagini corredate da tantissimi insulti per la Nazionale Italiana sia per il suo comportamento in campo che per la maleducazione.

Spogliatoio di Palermo ridotto a un porcile, Bonucci si scusa: “Abbiamo commesso un grande errore”

Diversi giorni dopo l’accaduto, Leonardo Bonucci, uno dei senatori della Nazionale Italiana, ha deciso di metterci la faccia e di scusarsi anche per il comportamento dei suoi compagni di squadra: “Abbiamo fatto un grosso errore, sicuramente la prossima volta faremo più attenzione. Nella delusione non abbiamo pensato a certi particolari che fanno la differenza. In futuro chiederemo più attrezzature per pulire e buttare via i rifiuti. Chiediamo scusa”.

Vergogna Nazionale, dalla clamorosa sconfitta contro la Macedonia alla maleducazione negli spogliatoi

Italia-Macedonia verrà ricordata per sempre come la partita della vergogna. Vergogna sia tecnica che nei comportamenti post partita. Infatti tutti davano per scontata la finalissima playoff tra Italia e Portogallo ma non avevano fatto i conti con gli azzurri. I portoghesi hanno rispettato il pronostico vincendo 3-1 contro la Turchia, non senza sofferenze visto che i turchi hanno fallito il rigore del potenziale 2-2, ma gli azzurri sono scivolati in casa contro la piccolissima Macedonia.

Oltretutto, la Macedonia non disponeva delle sue stelle Pandev e Elmas. Pandev ha dato addio alla Nazionale, anche se gioca ancora in Italia, mentre Elmas, giocatore del Napoli di Luciano Spalletti, non era disponibile per questo incontro. Eppure l’Italia ha attaccato in maniera sterile e poi è stata castigata da un tiro dalla lunghissima distanza oltre il novantesimo. Quando ormai era impossibile pareggiare. Dopo questa gravissima sconfitta, gli azzurri si sono comportati in maniera incivile riducendo come un porcile lo spogliatoio dello Stadio Barbera di Palermo. Il resto, comprese le scuse tardive di Bonucci, è storia…