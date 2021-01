Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021, esclusione scongiurata grazie al decreto CIO: “Coni autonomo”. Senza questa decreto, l’Italia sarebbe stata esclusa dalle Olimpiadi di Tokyo 2021 perché il Coni non era ritenuto autonomo.

Il consiglio dei ministri ha appena approvato un decreto legge sull’autonomia del Coni. Il provvedimento arriva alla vigilia del comitato esecutivo del Cio che ha all’ordine del giorno la questione.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha appena informato al telefono il n.1 dello sport mondiale, Thomas Bach, dell’approvazione del decreto.

Malagò, che ha interrotto il cda di Milano-Cortina, ha detto al presidente del Cio “la legge è ok, l’autonomia è salva”. “Sono molto felice”, la replica di Bach.

“Non possiamo non gioire di fronte all’approvazione del Decreto legge che salva l’autonomia dello Sport. Un risultato importante che arriva in zona Cesarini ma che finalmente tutela gli atleti italiani con bandiera tricolore e inno nazionale”.

Lo scrive su Twitter Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile del cantiere Cultura e sport di Italia Viva

“Il governo bastonato dal CIO è stato costretto a una tardiva retromarcia con un decreto necessario ad evitare l’umiliazione dell’Italia con Olimpiadi senza bandiera. Bene che si dimetta un governo che aveva cancellato l’autonomia dello sport per la voracità grillina. Mai collaborare con questi vandali”.

Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri



“Un intervento al fotofinish salva bandiera italiana e inno nazionale alle prossime Olimpiadi. Alla cronaca politica di questi giorni, caratterizzata dal caos governativo, si è sommata una malgestione della vicenda che ha fatto apparire marginale una nazione come la nostra, con una grande tradizione sportiva”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

“Tra i tanti errori commessi da questo governo – prosegue – rientra anche quello di non aver mai dato il giusto riconoscimento allo sport, inteso anche come spinta all’inclusione e al benessere collettivo, specialmente per i più giovani. L’incidente sfiorato sulle Olimpiadi è il simbolo di tutto questo”, conclude.