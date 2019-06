BOLOGNA – Episodio singolare nel corso del primo tempo di Italia-Polonia, partita valida per la seconda giornata del campionato europeo under 21. I tifosi azzurri presenti a Bologna, senza alcun motivo, hanno iniziato ad intonare un coro contro i tifosi della Juventus: “Chi non salta juventino è…”. Questo coro ha scatenato la reazione del popolo dei social. Riportiamo di seguito alcuni commenti postati su Twitter.

Anna ha scritto: “”Chi non salta juventino è”#ItaliaPolonia. Vi si è fuso il cervello…”. Alessia è rimasta stupita da questo coro e ha scritto: “Ma hanno cantato seriamente ‘chi non salta juventino è’? Cioè, che c’entra con la nazionale? 😅#ItaliaPolonia”. Simone non è di certo un tifoso della Juventus e ha accolto questo coro con entusiasmo: “Italia under 21 e si canta “chi non salta juventino è” quanto godo #ItaliaPolonia #U21EURO”.

Emiliano non l’ha presa bene: ““Chi non salta è juventino”. A Bologna. Durante l’Italia Under 21. Chi vi si fila?”. La citazione di Giuseppe: “Gioca la #Nazionaleunder21 e quelli… chi non salta è juventino!! Che anni meravigliosi (cit.)”. Simone non vuole credere alle sue orecchie: “Scusate ma “chi non salta juventino è” a Bologna durante #ItaliaPolonia di #EuroU21 esattamente che senso ha? Spero di aver sentito male…”.

Enzo commenta con ironia: “Chi non salta juventino è durante #ItaliaPolonia #U21EURO and the disagio award goes to…”. Proprio lui ha scritto: “Ma che cori squallidi stanno facendo a #Bologna? Prima il m…. al portiere, poi chi non salta un polacco è…. Basta agli juventini a piede libero!”.

Luca ha criticato aspramente i tifosi presenti allo stadio di Bologna: “…e poi cantano “chi non salta è Juventino”… Aaaaahhhhhh, la civilissima Bologna 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️”. Secondo Aldo questo coro ha portato sfortuna: “Cantano “chi non salta juventino è” segna la Polonia 😂 #ItaliaPolonia #EuroU21″.