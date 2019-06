BOLOGNA – Campionato Europeo Under 21, seconda giornata della fase a gironi. Italia-Polonia 0-1, gol: Bielik al 40′ (gara in corso). Classifica del girone: Polonia 6, Italia 3, Spagna 3 e Belgio 0 punti.

Qui: durante la partita parte coro contro i tifosi della Juventus.

Di Biagio cambia l’Italia per ipotecare la qualificazione alle semifinali. Il ct degli azzurrini lancia dal primo minuto Adjapong, al posto di Calabresi, Orsolini al posto di Nicolò Zaniolo e Patrick Cutrone al posto di Moise Kean. Nessuna sorpresa invece nella Polonia.

La Nazionale Italiana sfiora il gol al 4′. Notevole azione individuale di Federico Chiesa conclusa con un tiro angolato che è uscito di un soffio. Al 6′, Orsolini fa partire un tiro cross molto potente che non trova lo specchio della porta della Polonia per un soffio. Ancora uno spunto di Chiesa al 9′, il tiro dell’attaccante della Fiorentina è bloccato dal portiere della Polonia Grabara.

Al 21′, il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini sfiora il gol con un gran tiro dalla lunga distanza. La sua conclusione è uscita di un soffio con il portiere della Polonia già fuori causa. L’Italia si divora il vantaggio al 31′. Chiesa offre un rigore in movimento a Mandragora ma l’ex calciatore della Juventus spara fuori da buonissima posizione. Polonia in vantaggio al 40′.

Sugli sviluppi di un calcio di punizione in favore dei polacchi, Bielik ha fatto partire una conclusione che ha sorpreso Meret. Il tiro non era angolato, Meret l’ha toccato ma non è riuscito a respingerlo.

Al 43′, l’arbitro, con l’aiuto del var, ha annullato il gol del pareggio all’Italia perché Orsolini, autore della conclusione vincente, era partito da una posizione di fuorigioco. Il primo tempo è terminato con la Polonia in vantaggio di un gol sull’Italia.

Al 48′, Pellegrini ha cercato il gol con una mezza rovesciata su sponda di Cutrone ma la sua conclusione è terminata alta. Al 51′, Chiesa ha sfiorato il pareggio con un gran sinistro al volo che è stato parato miracolosamente da Grabara.

Al 74′, Pellegrini ha colpito la traversa a Grabara battuto. E’ finita, la Polonia ha vinto in casa dell’Italia. Adesso il discorso qualificazione si complica per gli azzurrini.

Formazioni ufficiali di Italia-Polonia, partita valida per la seconda giornata del campionato europeo under 21.

ITALIA (4-3-3): Meret; Adjapong, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo.Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa. Ct: Di Biagio.

POLONIA (5-4-1): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz, Pestka; Jagiello, Zurkowski, Dziczek, Szymanski; Kownacki. Ct: Michniewicz.