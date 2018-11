MILANO – Zero fair play a San Siro. Accoglienza calda per tutta la Nazionale italiana a San Siro, tranne che per Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus, ex Milan, è stato infatti fischiato alla lettura delle formazioni prima del match contro il Portogallo, come successo una settimana fa al Meazza nella gara tra i rossoneri e bianconeri.

Qualche fischio anche durante l’inno nazionale portoghese, cancellato dagli applausi degli azzurri e del resto del pubblico, che all’entrata in campo della squadra ha dato vita ad una coreografia tricolore.

Insulti al portiere della Nazionale Portoghese, “m**da”, al momento dei rinvii da fondo campo.

Bonucci: “Mondiale fallito, una macchia indelebile”

“Sarebbe stato bello vivere il Mondiale con tanti giovani pronti a portare l’entusiasmo con sé nella valigia. Ora è inutile rivangare il passato, l’importante è ripartire come abbiamo fatto sul campo con Mancini, e deve avvenire anche nel resto, fuori dal campo: speriamo che adesso il presidente Gravina faccia un grande passo da questo punto di vista”.

Così Leonardo Bonucci, in un’intervista a Eleven Sports, realizzata nei giorni scorsi e pubblicata a poche ore dall’ impegno degli azzurri a San Siro con il Portogallo, a un anno dall’esclusione dal Mondiale. “Come l’ho vissuta? Male, è un neo che non si cancellerà mai dalla carriera di un giocatore. Non andare al Mondiale per la nazionale italiana è veramente qualcosa di catastrofico, io l’ho vissuto in questa maniera. Nei mesi di giugno e luglio ho visto a malapena due partite. Perché so cosa trasmette un Mondiale avendone giocati due, so cosa trasmette una competizione internazionale avendone già 4-5 sulle spalle”, ha spiegato il difensore della Juventus, che martedì sarà impegnato con l’Italia nell’amichevole contro gli Stati Uniti a Genk, in Belgio.

“Ci sarà una bella atmosfera, è sempre particolare andare all’estero e trovare tanti connazionali che non vedono l’ora di vederci – ha detto Bonucci -. Spero di poter aiutare la Nazionale alla vittoria per dedicarla ai nostri connazionali che vivono fuori e non aspettano altro che questi momenti per rivivere la magia della maglia azzurra”.

La reazione social ai fischi a Bonucci

I fischi a bonucci sono idecenti… — MILAN4ever (@milan74ever) 17 novembre 2018

@welikechopin Per calcolare il possesso palla della Nazionale italiana basta misurare i fischi degli “sportivi” milanesi ogni volta che il “nemico” Bonucci tocca il pallone. — Domenico Ippolito (@IppolitoMimi) 17 novembre 2018

Ma a che servono i fischi a Bonucci ogni volta che prende palla? Mah… #ItaliaPortogallo — Massimo Angelucci (@MMMax1980) 17 novembre 2018

I fischi a Bonucci quando gioca in nazionale è da veri dementi. Forza ragazzi #ItaliaPortogallo — Andrea Roso (@RosoRosu78) 17 novembre 2018