MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Italia-Portogallo alle 20.45. Classifica Nations League: Portogallo 6, Italia 4 e Polonia 1.

Gare da disputare: Italia-Portogallo e Portogallo-Polonia.

L’Italia ha solo un risultato a disposizione, la vittoria, per sperare nella qualificazione alla Final Four di Nations League. Successo che potrebbe anche non bastare perché, anche in caso di sconfitta, il Portogallo avrebbe la possibilità di qualificarsi alle finali con una vittoria contro la Polonia che è già matematicamente retrocessa in Serie B. Insomma, quadro difficile per gli azzurri ma non impossibile e in ogni caso la Nazionale Italiana deve superare i portoghesi per non avere rimpianti.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Dias, Mario Rui; Neves, Carvalho, Pizzi; Bernardo Silva, André Silva, Bruma. Ct. Santos

IN TV: Raiuno.

