MILANO – Italia-Portogallo (sabato 17 novembre 2018 alle ore 20.45), partita valida per la fase a gironi della Nations League, verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 1 e in diretta streaming sul sito internet della Rai.

L’Italia è obbligata a vincere per poter sperare nella qualificazione alla Final Four di Nations League. L’Italia deve battere il Portogallo e sperare in un passo falso dell’attuale capolista del girone contro una Polonia che è già retrocessa in Serie B.

Insomma un quadro non facile da realizzare ma nemmeno impossibile. Gli azzurri devono crederci e fare il possibile, cioè battere la Nazionale Portoghese che sarà orfana della sua stella, Cristiano Ronaldo.

L’elenco dei calciatori convocati dal ct Roberto Mancini

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Vincenzo Grifo (Hoffenheim), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter).

Il calendario con gli impegni delle Nazionali Italiane durante la sosta del campionato

Nazionale U21

Amichevole

giovedì 15 novembre 2018

Ferrara

Italia-Inghilterra

Nazionale A

Nations League

sabato 17 novembre 2018

Milano

Italia-Portogallo

Nazionale U21

Amichevole

lunedì 19 novembre 2018

Reggio Emilia

Italia-Germania

Nazionale A

Amichevole

martedì 20 novembre 2018

Genk

Italia-Usa.

