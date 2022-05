L’Italia potrebbe essere ripescata e quindi giocare i Mondiali in Qatar 2022. Una possibilità molto più concreta di quanto si pensi. Pare infatti che l’Ecuador abbia utilizzato un giocatore non ecuadoregno che non poteva giocare e potrebbe pagare per questo. Se così fosse, c’è una regola Fifa che parla di ripescaggi e parla della squadra più in alto nel ranking, ovvero la Nazionale italiana.

Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Ecuador? Cosa dice Chimenti

A svelarlo ai microfoni de “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, il presidente della Federgolf ed ex membro di Giunta Coni, Franco Chimenti che si è detto ottimista. Questa la sua spiegazione: “Sì, c’è una possibilità che l’Italia venga ripescata per i Mondiali di Qatar 2022, una possibilità molto più concreta di quanto pensano tutti. Pare che l’Ecuador abbia utilizzato un giocatore non ecuadoriano che non aveva titolo di giocare. E per questo potrebbe pagare. Si parla di possibilità ma ci sono gli estremi che questo avvenga. Se così fosse, a quel punto bisognerebbe pensare alla nazionale che dovrebbe sostituirlo”.

E qui alimenta la speranza: “C’è una regola Fifa che parla di ripescaggi e della squadra più in alto nel ranking: e questa è sicuramente l’Italia. Sto facendo il tifo per l’Italia d’accordo, ma le regole del gioco sono queste, un ripescaggio non sarebbe una cosa ingiusta”.

Perché l’Ecuador potrebbe essere escluso dai Mondiali in Qatar

In Cile – tra le nazionali che non sono riuscite a qualificarsi ai Mondiali – accusano la federazione Ecuadoriana di aver schierato un calciatore colombiano nelle partite di qualificazione. Se la Fifa appurasse l’irregolarità avrebbe due strade: se penalizzasse l’Ecuador dando partita persa in tutte le occasioni in cui ha schierato il giocatore, verrebbe inevitabilmente riscritta la classifica del girone di qualificazione e sarebbe il Cile a qualificarsi. Se invece la Fifa decidesse per la strada dell’esclusione dell’Ecuador, sarebbe tutto da vedere. Perché il regolamento Fifa lascia aperta alla discrezionalità dell’ente la soluzione migliore da adottare. E l’Italia, campione d’Europa e la squadra più in alto nel ranking tra quelle fuori dal torneo, potrebbe sperare.