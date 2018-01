ROMA – Roberto Mancini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si candida per la panchina azzurra: “Allenare la Nazionale è bello. Sarebbe un onore, un orgoglio. E vincere un Europeo o un Mondiale ancora di più. E i soldi non sarebbero un problema. Ma precisiamo: stiamo parlando in libertà… Io ho un contratto con lo Zenit, che sta facendo bene”. Ma li abbiamo i giocatori per vincere? “I giovani bravi ci sono. Mi piacciono Belotti, Pellegrini, Romagnoli che può crescere ancora tanto. E ogni stagione ne vengono fuori altri”.

Ma si parla anche di Inter: “Io la vedo terza. Per me, anche così, è più forte di Roma e Lazio. Quest’estate comunque ha investito. Non vedo analogie con la stagione in cui c’ero io. Noi avevamo rifondato la squadra, ora la squadra ha due anni di esperienza in più e tanti di milioni investiti. Noi chiudemmo l’andata in testa pur avendo lacune evidenti. A quel punto servivano acquisti a gennaio per reggere il passo, invece si parlava solo di vendere”.