ROMA – Oggi, sabato 20 ottobre, alle 12.40 si giocherà Italia-Serbia la finale dei Mondiali di volley femminili. La finale sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai: Rai Play.

Una sfida da urlo per le azzurre, che contro le Campionesse d’Europa e grandi favorite per il titolo iridato proveranno a sovvertire i pronostici e a centrare il secondo sigillo dopo quello conquistato nel 2002. Un’impresa difficile, ma non impossibile per la banda di Mazzanti.