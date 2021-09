Italia-Serbia, dove vedere la finale degli Europei di Volley 2021 in diretta tv e streaming

Italia-Serbia sarà la finale degli Europei 2021 di volley femminile. Il match questa sera, sabato 4 settembre, a partire dalle ore 20. Le azzurre cercheranno di espugnare la Stark Arena di Belgrado, gremita da almeno ottomila spettatori pronti a sostenere le Campionesse del Mondo e d’Europa nell’inseguimento verso il terzo titolo continentale consecutivo.

Il cammino di Italia e Serbia agli Europei di Volley 2021

Le due squadre si presentano da imbattute all’atto conclusivo. L’Italia ha dominato il proprio girone che comprendeva Croazia, Bielorussia, Ungheria, Svizzera, Slovacchia (ceduto un set); poi 3-1 al Belgio negli ottavi, 3-0 alla Russia nei quarti di finale e il 3-1 nella semifinale contro l’Olanda. La Serbia dopo aver passato in scioltezza il proprio girone, ha prima liquidato l’Ungheria agli ottavi (3-0), poi ha concesso un set alla Francia ai quarti e battuto in semifinale la Turchia (3-1).

Le formazioni di Italia-Serbia

ITALIA: Orro-Egonu, Sylla-Pietrini, Chirichella-Danesi, De Gennaro.

SERBIA: Ognjenovic-Boskovic, Busa-Milenkovic, M. Popovic-Rasic, S. Popovic.

Dove vedere Italia-Serbia in diretta tv e streaming

La finale degli Europei di Volley tra Italia e Serbia sarà trasmessa in chiaro dalla Rai: la partita è in programma su Rai 3 (anche in HD al canale 503 del digitale terrestre e al 103 di Tivùsat). La partita sarà visibile in live streaming su Raiplay e anche per gli abbonati alla piattaforma DAZN, che trasmette una selezione delle partite del torneo continentale.