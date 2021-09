Italia-Serbia semifinale Europei Volley maschile, dove vederla in diretta tv e streaming

Italia-Serbia, semifinale degli Europei di volley maschile, è in programma questa sera, sabato 18 settembre, alle 21:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming su Dazn e su RaiPlay.

Italia-Serbia oggi, semifinale degli Europei di volley maschile

Italia-Serbia è la semifinale degli Europei di pallavolo 2021. Un appuntamento da non perdere per tifare gli azzurri che hanno dominato anche ai quarti battendo la Germania con un secco 3-0. L’Italia, ancora imbattuta nella rassegna continentale, se la vedrà con i serbi, campioni in carica dopo il successo del 2019, che ai quarti hanno battuto l’Olanda per 3-0. In palio c’è la qualificazione alla finale, contro la vincente dell’altra semifinale tra Polonia e Slovenia.

Italia-Serbia dove vederla in diretta tv e in streaming

Italia-Serbia, semifinale degli Europei di volley, si disputa a Katowice, in Polonia. Si gioca oggi, sabato 18 settembre 2021, e l’inizio è fissato per le ore 21:00. Inizialmente la sfida era stata calendarizzata per il pomeriggio, ma la CEV ha comunicato il cambio di orario e lo spostamento alla prima serata.

Dove vedere la semifinale Italia-Serbia in tv e streaming: sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2. I possessori di smart TV potranno seguire Italia-Serbia anche su Dazn, previo abbonamento, collegandosi all’app compatibile con la maggior parte dei modelli. Inoltre la partita sarà visibile in streaming gratis sul sito RaiPlay.