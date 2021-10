Italia-Spagna, dove vedere la semifinale di Nations League in diretta tv e streaming: orario e probabili formazioni

Italia-Spagna, dove vedere la semifinale di Nations League in diretta tv e streaming: orario e probabili formazioni. Gli Azzurri di Roberto Manici tornano in campo per giocarsi l’accesso alla finale di Nations League. L’Italia ritrova la Spagna di Luis Enrique a distanza di tre mesi dalla semifinale di Euro 2020. Calcio d’inizio questa sera 6 ottobre alle ore 20:45. Italia-Spagna dove vederla.

Italia-Spagna, dove vederla in diretta tv e in streaming

Italia-Spagna, semifinale di Nations League, è in programma questa sera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La diretta della partita è affidata in esclusiva a Rai1. Lo streaming di Italia-Spagna sarà disponibile su smartphone e tablet grazie all’applicazione Rai Play.

Le probabili formazioni di Italia-Spagna

ITALIA (4-3-3): G.Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Bernardeschi, Chiesa.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Reguilon; Busquets, Koke, Mikel Merino; Ferran Torres, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal.