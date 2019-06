BOLOGNA – Campionato Europeo Under 21, Italia-Spagna 1-1, gol: Dani Ceballos all’8′, Federico Chiesa al 35′ (gara in corso).

Inizia l’Europeo di casa per gli azzurrini. La sfida contro la Spagna è considerata dagli addetti ai lavori come una finale anticipata per il valore delle due squadre. La squadra di Di Biagio è già costretta alla vittoria dopo il successo per 3 a 2 della Polonia sul Belgio nell’altra partita del girone. Si qualifica alla fase ad eliminazione diretta la prima di ogni girone più la migliore seconda tra i tre gironi eliminatori.

Gli azzurri sono pieni di calciatori prestati dalla Nazionale A: Mancini in difesa, Barella e Pellegrini a centrocampo, Zaniolo, Kean e Chiesa in attacco. La Spagna gela il pubblico di Bologna e si porta in vantaggio al primo affondo con Dani Ceballos.

Il centrocampista del Real Madrid batte Meret con un destro a giro da fuori area di rigore che ha terminato la sua corsa sotto l’incrocio dei pali. In questa circostanza, Barella non lo ha marcato stretto come avrebbe dovuto. Al 21′, la Spagna ha sfiorato il raddoppio con Soler. Il calciatore spagnolo ha dribblato Barella e ha calciato a botta sicura ma Mancini ha deviato il pallone in calcio d’angolo con la testa.

Pareggio della Nazionale Italiana al 35′. Chiesa ha controllato un pallone difficile su lancio di Barella. E’ partito defilato, sul centro sinistra, ha superato in velocità Martin e ha fatto partire un tiro cross da posizione angolatissima che ha sorpreso il portiere spagnolo facendo esplodere la gioia dei tifosi presenti a Bologna.

Al 41′, Nicolò Zaniolo è uscito per infortunio dopo aver ricevuto un colpo in testa dal portiere spagnolo Unai Simon. Al suo posto, è entrato in campo l’idolo di casa Orsolini. Il primo tempo è terminato sul punteggio di uno a uno.

Italia-Spagna. Le formazioni ufficiali dell’esordio azzurro ai campionato europei di categoria.

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa. Ct. Di Biagio.

SPAGNA (4-1-4-1): Unai Simon; Martin Aguirregabiria, Vallejo, Jorge Meré, Aaron Martin; Zubeldia; Soler, Ceballos, Fabian Ruiz, Oyarzabal; Mayoral. Ct. De La Fuente.

ARBITRO: Gozubuyuk (Ola).

TV: Rai1.