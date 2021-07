Italia-Spagna in semifinale: quando si gioca, tabellone Europei, orario, calendario

L’Italia, battuto il Belgio, in semifinale degli Europei giocherà contro la Spagna di Luis Enrique. La sfida tra gli azzurri di Roberto Mancini e la truppa di Luis Enrique è in programma per martedì 6 luglio alle ore 21 allo stadio Wembley di Londra. Dove si potrà vedere a partita degli azzurri? La semifinale tra Italia e Spagna sarà visibile in diretta su Rai 1 e Sky Sport. Inoltre sarà disponibile anche in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go, Rai Play e Now.

Oggi, sabato 3 luglio, si giocheranno gli altri due quarti di finale: Ucraina-Inghilterra e Repubblica Ceca-Danimarca. Queste due partite si giocheranno alle 21 e alle 18. Le due Nazionali vincenti di questi due quarti di finale si sfideranno mercoledì 7 luglio alle 21.

La finale si giocherà domenica 11 luglio.

Italia-Spagna in semifinale: quando si gioca e a che ora

Quando gioca l’Italia la semifinale di Euro 2021 contro la Spagna? La partita si giocherà martedì 6 luglio alle ore 21.

Quindi ricapitolando il tabellone:

a) ITALIA vs SPAGNA– Londra, ore 21 (Sky e Rai)

Mercoledì 7 luglio

b) Vincente Ucraina/Inghilterra Vincente Repubblica Ceca/Danimarca – Londra, ore 21 (Sky e Rai)

Italia-Spagna in semifinale. La finale si giocherà domenica a Londra

Ecco il tabellone: Vincente SF1 – Vincente SF2 (Domenica 11 luglio, ore 21.00 – Londra) – Rai 1 e Sky.