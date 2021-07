Italia-Spagna, le probabili formazioni: c’è Emerson Palmieri al posto di Spinazzola, confermato Immobile

E’ il giorno di Italia-Spagna. Chi vince stasera stacca il pass per la finale di Euro 2020 che si giocherà domenica 11 luglio. Questa sera, nella cornice dello stadio di Wembley a Londra, sugli spalti ci saranno ventimila tifosi tra italiani e spagnoli. L’Italia giocherà in azzurro mentre la Spagna in bianco.

Italia-Spagna, le probabili formazioni

Rispetto all’undici visto in campo contro il Belgio, l’unica novità negli azzurri sarà la presenza di Emerson Palmieri a sinistra al posto dell’indisponibile Spinazzola. Confermata la coppia centrale Bonucci-Chiellini, così come Chiesa favorito su Berardi nel tridente con Insigne e Immobile.

Per Luis Enrique invece un solo dubbio: chi affiancherà Pau Torres al centro della difesa. Laporte non è al meglio ed è insidiato da Eric Garcia. In attacco Ferran Torres e Dani Olmo, al posto dell’infortunato Sarabia, con Alvaro Morata.

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Spagna: Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, D. Olmo.

I precedenti tra Italia e Spagna

Italia e Spagna si sono affrontate 37 volte, con un bilancio in parità: 11 volte hanno vinto gli Azzurri, altre 11 partite sono state invece vinte dalle Furie Rosse, mentre 15 confronti sono finiti in pareggio. Leggermente a favore dell’Italia la differenza reti, 43 contro 40.

Il primo match ufficiale risale al 9 settembre del 1920 alle Olimpiadi di Anversa, con vittoria spagnola per 2-0. Anche l’ultimo incontro è stato vinto dalla Spagna, per 3-0, il 2 settembre 2017, nell’ambito delle qualificazioni ai Mondiali del 2018.