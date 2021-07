Italia-Spagna, Roberto Mancini: “Immobile? Spesso il più criticato è il più decisivo”

Italia o Spagna? Il ct della Nazionale Roberto Mancini, alla vigilia della semifinale degli Europei, non si sbilancia:

“L’Italia e la Spagna se sono qua hanno fatto bene entrambe, sono arrivate qua con merito: le percentuali sono a metà”.

“Sarà sicuramente una bella partita, sia noi che loro abbiamo giocatori di talento, verrà fuori una bella gara”, ha osservato Mancini.

Italia-Spagna, Roberto Mancini: “Immobile è ancora la Scarpa d’oro, è uno di quelli che ha fatto più gol negli ultimi anni”

“Immobile è ancora la Scarpa d’oro, è uno di quelli che ha fatto più gol negli ultimi anni e in un Europeo o in un Mondiale accade sempre che quello più criticato alla fine è quello che risolve una partita o il torneo. Siamo abbastanza tranquilli in questo momento”. Così il ct azzurro ha difeso dalle critiche il suo attaccante.

Per le restrizioni legate al Covid Italia e Spagna giocheranno la semifinale di Euro 2020 a Wembley, in uno stadio pieno soprattutto di inglesi, e questa per Mancini “è una cosa ingiusta, sinceramente”. “Per il resto meglio giocare davanti al pubblico piuttosto che giocare con poche persone – ha osservato il ct azzurro alla vigilia -, credo sia il bello dello sport, del calcio, degli spettacoli in generale. Ma trovo molto ingiusto che non ci siano metà tifosi italiani e metà spagnoli”.

Italia-Spagna, Bonucci: “Ce la godiamo, siamo arrivati fin qui e vogliamo metterci tutti noi stessi per rendere gli italiani orgogliosi di questa nazionale”

“Se facciamo l’Italia che siamo stati nelle ultime 30 partite domani sera ci toglieremo una grande soddisfazione”. Ne è convinto il difensore azzurro Leonardo Bonucci. “Ce la godiamo, siamo arrivati fin qui e vogliamo metterci tutti noi stessi per rendere gli italiani orgogliosi di questa nazionale – ha detto Bonucci -. Abbiamo un motivo in più, vogliamo dedicare la finale a Spinazzola. Perderlo è stato un colpo duro, dopo l’intervento questa mattina è lui che ha dato forza ed energia a noi. Vogliamo arrivare fino in fondo e lo dobbiamo anche a lui”.

“Morata è un amico, a Torino spesso siamo insieme. Mi ha colpito molto quello che ha subito e che tutti noi subiamo. Ci sono passato, so cosa significa leggere e sentire certe cose. Gli sono sempre stato vicino, Alvaro è un bravo ragazzo, un grande padre, un buon amico, un grande calciatore”. Bonucci esprime così la sua solidarietà ad Alvaro Morata, attaccante della Spagna rivale degli azzurri nella semifinale di Euro 2020, colpito da minacce via social: “È uno dei migliori centravanti del mondo e fortunatamente durante la stagione è in squadra con me. Domani servirà grande attenzione a lui e a tutta la Spagna”.