Italia Svizzera, Mancini (nella foto Ansa) recupera Verratti e Berardi. Non ci sarà turnover, Florenzi unico assente

Italia-Svizzera, ultime notizie sulla partita che si disputerà domani all’Olimpico. Buone notizie provengono dagli azzurri: Verratti e Berardi sono infatti completamente recuperati, anche se il centrocampista del Paris Saint-Germain, visto il lungo stop alle spalle, dovrebbe partire dalla panchina. L’unico assente sarà Florenzi che verrà sostituito sulla corsia difensiva di destra dal napoletano Di Lorenzo.

Italia-Svizzera seconda partita del gruppo A

Italia-Svizzera si giocherà domani sera (mercoledì 16 giugno alle ore 21) all’Olimpico. E’ la seconda partita del gruppo A dell’Europeo per gli azzurri e rappresenta un bivio per la Nazionale di Roberto Mancini.

Dopo il successo sulla Turchia, in caso di vittoria gli azzurri sarebbero già sicuri della qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo, alla peggio col secondo posto nel girone.

In caso di vittoria, gli azzurri dovranno prepararsi ad una trasferta a Londra sabato 26 giugno, dove come primi del gruppo A affronterebbero a Wembley i secondi del gruppo C, che comprende Austria, Olanda, Ucraina e Macedonia del Nord.

In caso di qualificazione come seconda, l’Italia andrebbe a giocare sempre sabato 26 giugno ad Amsterdam, contro la seconda del gruppo B, quelle che comprende Belgio, Finlandia, Danimarca e Russia.

Svizzera rivale storico per l’Italia

La Svizzera è un rivale storico per l’Italia. Gli azzurri l’hanno affrontata più volte, con un bilancio più che favorevole – su 58 incroci 28 vittorie a fronte di 22 pareggi e otto sconfitte -, anche se l’ultimo incrocio risale a ben 11 anni fa.

Ad arbitrare il match sarà il russo Sergei Karasev. Russi anche gli assistenti arbitrali (Igor Demeshko e Maksim Gavrilin), mentre il quarto uomo è l’inglese Michael Oliver.

Mista la squadra Var (Video Assistant Referee) formata dai tedeschi Bastian Dankert, Marco Fritz e Christian Gittelmann e dal polacco Pawel Gil.

Italia – Svizzera, punteggi vittoria

L’eventuale decima vittoria consecutiva negli ultimi nove mesi di Chiellini e compagni è più che probabile secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, che vedono i ragazzi di Mancini vincenti a 1,60 rispetto al 6,00 della Svizzera. Il pareggio è quotato 3,90. Un 2-0 in favore della Nazionale, risultato già uscito in cinque occasioni, si gioca a 6,75, mentre il decimo “clean sheet” consecutivo per l’Italia è quotato a 1,87.

Quanto ai goleador, Ciro Immobile è fortemente candidato a sbloccare la gara a 4,80. Attenzione, sul fronte opposto, a Haris Seferovic: la sua prima marcatura a Euro 2020 è in quota a 4,75.