GENOVA – “Non abbiamo alcun problema in attacco, dopo l’infortunio di Zaza abbiamo convocato Lasagna. Ci sono varie soluzioni che proveremo”. Lo ha detto il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini oggi al Ferraris di Genova dove domani l’Italia incontra in amichevole l’Ucraina. “Giocheremo con il tridente – ha detto – ma non ho ancora scelto per alcuni giocatori. Ci sarà chi farà due partite (domani in amichevole con l’Ucraina e domenica per la Nations League con la Polonia, ndr)”.

Le probabili formazioni della partita che verrà disputata presso lo Stadio Luigi Ferraris ‘Marassi’ di Genova. Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Criscito; Barella, Verratti, Pellegrini; Chiesa (o Bernardeschi), Immobile, Insigne.

Ucraina (4-2-3-1): Pyatov; Karavaev, Burda, Rakitskiy, Matvienko; Stepanenko, Malinowski; Yarmolenko, Marlos, Konoplyanka; Yaremchuk.

Roberto Mancini manderà in campo l’Italia con il 4-3-3. Esperimento interessante in vista della partita decisiva di Nations League contro la Polonia. Mancini dovrebbe scendere in campo con Donnarumma tra i pali; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Criscito in difesa; Barella, Verratti, Pellegrini a centrocampo; tridente con Chiesa (o Bernardeschi), Immobile, Insigne.

L’Ucraina, invece, non dovrebbe fare esperimenti ma dovrebbe scendere in campo con la “formazione tipo”. Quindi dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 con Pyatov tra i pali; Karavaev, Burda, Rakitskiy, Matvienko in difesa; Stepanenko, Malinowski in mediana; Yarmolenko, Marlos, Konoplyanka sulla trequarti campo; Yaremchuk come unica punta.

