ROMA – L’Italia Under 19 è una Nazionale multietnica. Matias Fonseca, ultimo calciatore convocato in ordine di tempo dal ct Alberto Bollini, andrà ad aggiungersi a Ntube, Okoli, Udogie, Gyabuaa e Tongya. Matias Fonseca è figlio dell’ex calciatore di Napoli, Roma e Juventus Daniel Fonseca. Matias è nato a Napoli il 12 marzo del 2001 ed è la stella dell’Inter Primavera che sta brillando sia in campionato che in Youth League (la Champions League dei giovani).

Matias Fonseca ha scelto di giocare in attacco come il celebre papà. Nel corso di questa stagione ha segnato complessivamente dieci gol. Fonseca ha realizzato sei reti nel campionato Primavera di Serie A e ben quattro nella fase a gironi della Youth League. Nel corso di queste partite non ha evidenziato solamente le sue doti realizzative ma anche le sue enormi qualità tecniche con dribbling e giocate spettacolari.

Riportiamo di seguito, l’elenco con tutti i calciatori convocati da Bollini per i prossimi impegni della Nazionale Under 19 di calcio.

Portieri: Russo (Sassuolo), Turati (Sassuolo). Difensori: Armini (Lazio), Calafiori (Roma), Dalle Mura (Fiorentina), Ghislandi (Atalanta), Ntube (Inter), Okoli (Atalanta), Ponsi (Fiorentina), Udogie (Verona).

Centrocampisti: Cortinovis (Atalanta), Freddi Greco (Torino), Gyabuaa (Atalanta), Marigosu (Cagliari), Panada (Atalanta), Riccardi (Roma), Ricci (Empoli), Rovella (Genoa), Tongya (Juventus). Attaccanti: Fonseca (Inter), Piccoli (Atalanta), Vergani (Inter).