GDYNIA – Il Mondiale Under 20 sta per iniziare in Polonia. L’Italia è stata inserita nel girone B con Messico, Ecuador e Giappone. L’obiettivo degli azzurri è quello di passare il turno per poi farsi valere nella fase finale della competizione mondiale. Il calendario con le partite dell’Italia Under 20: Italia-Messico 23 maggio ore 18.00, Italia-Ecuador 26 maggio ore 18.00 e Italia-Giappone 29 maggio ore 18.00. Tutte le partite della Nazionale Italiana verranno trasmesse in diretta tv ed in streaming su Sky Sport (streaming su SkyGo).

Italia Under 20, le stelle sono Luca Pellegrini e Andrea Pinamonti.

Le stelle della comitiva azzurra saranno Luca Pellegrini, calciatore di proprietà della Roma che ha disputato una grande seconda parte di stagione nel Cagliari, e Andrea Pinamonti, giovane centravanti di proprietà dell’Inter che ha giocato titolare in Serie A tra le fila del Frosinone.

L’elenco completo dei convocati dal ct Nicolato

Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Marco Carnesecchi (Atalanta), Leonardo Loria (Juventus)

Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Luca Ranieri (Foggia), Matteo Gabbia (Lucchese), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Pescara), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta)

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Davide Frattesi (Ascoli), Domenico Roberto Alberico (Hoffenheim), Andrea Colpani (Atalanta)

Attaccanti: Gabriele Gori (Livorno), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).