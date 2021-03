Italia Under 21 ai quarti di finale dell’Europeo: prossima avversaria, calendario, quando gioca

L’Italia Under 21 è ai quarti di finale dell’Europeo di categoria. Gli azzurrini si sono qualificati battendo la Slovenia per 4-0 nella partita del gruppo B giocata a Maribor. La fase a eliminazione diretta di questo torneo continentale si giocherà dal 31 maggio al 6 giugno.

Italia Under 21 ai quarti dell’Europeo: prossima avversaria e calendario

Non si conosce ancora il nome della prossima avversaria dell’Italia Under 21 ai quarti dell’Europeo. Di certo sarà la vincitrice del gruppo D (l’Italia infatti è arrivata seconda nel gruppo B, dietro la Spagna).

Nel gruppo D il Portogallo è attualmente in testa con 6 punti e affronterà la Svizzera. Le due squadre si affrontano mercoledì 31 marzo. Al Portogallo basterà un pareggio per mantenere la prima posizione in graduatoria. Infatti Svizzera e Croazia hanno 3 punti in classifica, mentre l’Inghilterra (che affronterà i croati) è ferma a zero. L’Italia sfiderà la sua avversaria il 31 maggio a Lubiana (Slovenia).

Europeo Under 21: calendario quarti di finale e semifinale

Dopo i quarti di finale, l’Italia (se passasse) affronterebbe in semifinale la vincente del quarto di finale tra Spagna e seconda classificata nel gruppo D. Quindi Svizzera o Croazia. Ci potrebbe essere quindi un rendez vous tra italiani e spagnoli, che si sono affrontati nel girone (è finita 0-0 con tante polemiche). La semifinale si giocherà a Maribor.

Dall’altra parte del tabellone ci saranno Olanda e Germania, già qualificate ai quarti. Attendono prima e seconda classificata del gruppo A (lotta tra Danimarca a 6 punti, Francia e Russia a 3, Islanda a 0).

Italia Under 21 batte Slovenia 4-0

Nell’ultima partita del girone l’Italia Under 21 ha battuto 4-0 la Slovenia padrone di casa. Era fondamentale vincere per gli azzurrini di Nicolato, che erano in piena emergenza. Squalificati Tonali, Scamacca e Del Prato, la nazionale ha tirato fuori una super prestazione.

Mattatore assoluto Cutrone, autore di una doppietta (ha sbagliato anche un rigore). Gli altri gol li hanno segnati Maggiore e Raspadori, autori rispettivamente dell’1-0 e del 2-0.

Note stonate della serata l’espulsione di Marchizza e l’ammonizione di Frabotta. Entrambi saranno squalificati per i quarti di finale (come Tonali).