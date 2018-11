GENK (BELGIO) – Queste le probabili formazioni dell’amichevole Italia-Usa di domani a Genk, in Belgio: Italia (4-3-3): 1 Sirigu; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 26 Acerbi, 4 Biraghi; 6 Verratti, 18 Sensi, 23 Barella; 11 Berardi, 9 Lasagna, 14 Chiesa. (22 Donnarumma, 12 Cragno, 15 Rugani, 16 Mancini, 11 Emerson Palmieri, 8 Gagliardini, 22 Tonali, 7 Politano, 10 Grifo, 20 Pavoletti, 17 Kean). All.: Mancini.

Usa (4-2-3-1): 1 Guzan; 2 Yedlin, 3 Miazga, 6 Brooks, 19 Villafana; 23 Acosta, 20 Trapp; 10 Pulisic, 16 Green, 11 Weah; 7 Wood. (12 Horvath, 22 Klinsmann, 5 Carter-Vickers, 18 Moore, 25 Cannon, 26 Long, 4 Adams, 9 Delgado, 13 Sargent, 14 Lletget, 21 Zimmerman, 27 Gall). All.: Sarachan. Arbitro: Cakir (Turchia).

Gli ultimi video sulla Nazionale Italiana da Twitter

Chissà se alla @FIGC e a #Mancini va bene un azzurro che definisce imbecilli tifosi che lo fischiano. Potevano farne a meno, per carità, ma è molto peggio la sua risposta della loro disapprovazione #Bonucci pic.twitter.com/2vkCFyuwGI — Giovanni Capuano (@capuanogio) 17 novembre 2018

A Mancini non sono piaciuti i fischi a Bonucci: “Non dovevano esserci, qua gioca la Nazionale e vanno incitati tutti” 😒 pic.twitter.com/I0o8T8zcXB — Goal Italia (@GoalItalia) 18 novembre 2018