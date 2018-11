GENK (BELGIO) – Italia-Usa 0-0, partita amichevole di preparazione ai prossimi impegni internazionali dei due team.

Formazioni ufficiali della partita amichevole tra Italia e Stati Uniti

Italia (4-3-3): Sirigu; De Sciglio, Acerbi, Bonucci, Emerson; Sensi, Barella, Verratti; Berardi, Lasagna, Chiesa. Ct: Mancini.

Usa (4-2-3-1): Horvath; Yedlin, Carter-Vickers, Brooks, Cannon; Trapp, Acosta; T. Weah, Pulisic, Gall; Sargent. Ct: Sarachan.

Arbitro: Çakir (Turchia).

Guardalinee: Duran e Ongun.

Quarto uomo: Ulusoy.

Var: Simsek.

Tv: Rai1.

