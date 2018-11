GENK (BELGIO) – Italia-Usa 0-0, partita amichevole di preparazione ai prossimi impegni internazionali dei due team.

16′ Calcio di punizione per gli azzurri, ottimo cross di Sensi per Bonucci che sbaglia davanti al portiere americano. Ottima occasione da gol per la Nazionale Italiana.

8′ Assist di Domenico Berardi per Federico Chiesa che ha tentato il gol con un tiro dalla lunga distanza ma non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta degli Stati Uniti.

3′ La Prima grande occasione da gol è stata creata dall’Italia. Lancio di De Sciglio per Chiesa che ha superato in velocità la difesa avversaria, si è presentato davanti a Horvath ma non è riuscito a superare il portiere americano colpendolo sul corpo.

Formazioni ufficiali della partita amichevole tra Italia e Stati Uniti

Italia (4-3-3): Sirigu; De Sciglio, Acerbi, Bonucci, Emerson; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Lasagna, Berardi. Ct: Mancini

Usa (3-5-2): Horvath; Carter-Vickers, Zimmerman, Long; Cannon, Delgado, Adams, Acosta, Moore; Pulisic, Sargent. Ct: Sarachan

